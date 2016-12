Accident rutier provocat de un PREOT BEAT. O femeie însărcinată, rănită

O femeie gravida, aflata in apropierea unei masini oprita pe marginea drumului, in localitatea Mintiu Gherlii, a ajuns joi seara la spitalul din Gherla, dupa ce o masina a intrat in coliziune cu autovehicului stationat.Accidentul s-a petrecut in jurul orei 18.45, iar in urma apelului la 112, la locul evenimentului s-au deplasat echipaje medicale, iar politistii au demarat cercetarile, scrie dejeanul.roSoferul care a produs accidentul, un preot ortodox in varsta de 36 de ani din Gherla, a fost testat cu aparatul etilotest, constatandu-se ca acesta avea 0.99 mg/l alcool pur in aerul respirat. Acesta a fost condus de politisti la spital pentru recoltare de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cele doua autovehicule, marca Volkswagen, au fost avariate usor.Din primele informatii, femeia gravida se afla in afara oricarui pericol, nefiind afectata sarcina. In autovehiculul oprit se aflau cateva persoane, care nu au fost ranite, scrie realitatea.net.