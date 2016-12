Accident rutier pe strada Bucureşti! Două maşini făcute praf

1

numai disperati

Toti disperatii ies de pe str Bucuresti cu 60 la ora. Abia ai timp sa-i vezi si sa opresti. Am patit si eu cu un taximetrist. Abia am reusit sa opresc sa-i dau prioritate, desi mergeam incet. Nici nu s-a uitat si nu a incetinit. Un tigan cretin fara prea multa carte si din cate am constatat... fara creier. Si de ce sa punem giratorii peste tot? Puneti domle si un semafor. Oricum abia se respecta si ala !!