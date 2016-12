Accident rutier pe bd. Tomis. Două fete de 15 ani, lovite pe trecerea de pietoni

3

autoritati INCOMPETENTE

Catre Politia Locala si Rutiera: Avand in vedere accidentul petrecut astazi, 06.01.2014, orele 07.40, pe trecerea de pietoni din Bd Tomis, zona Macu Rosu ( in imediata vecinatate a bisericii dintre strada Soveja si strada Tulcei) , accident in care au fost implicate un autoturism si 2 eleve de cca 15 ani, solicit prin prezenta sa aplicati de indata masurile legale impuse de legislatia actual pentru sanctionarea retardatilor care parcheaza autovehicule pe trotuar chiar in dreptul trecerii de pietoni. Aceste autoturisme nu permit pietonilor ( in special copiilor ) sa se asigure in mod corect la momentul traversarii prin locurile special amenajate si marcate si nici conducatorilor auto sa ii vada pe pietonii care practic apar in carosabil dintre 2 masini. In cazul in care personalul existent nu va permite o actiune ferma si sustinuta, asa cum s-a mentionat intr-un interviu din ziarul Cuget Liber din anul 2013 referitor la aceeasi problema, solicit ca in dreptul trecerii de pietoni sa montati stalpisori care sa blocheze parcarea autovehiculelor, asa cum sunt montati in intersectia Bd Tomis cu strada Soveja. Daca nici pentru aceasta actiune nu sunt disponibile fondurile necesare va sugerez sa solicitati sponsorizare de la asociatiile de proprietari din zona care, pentru siguranta copiilor , cu siguranta va vor sprijini Poate Cuget Liber urmareste actiunea autoritatilor "competente " in acest sens.