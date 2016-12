Accident rutier MORTAL / Un şofer BĂUT a dat peste un moped. Un tânăr de 15 ani A MURIT / Galerie foto

6

Soferul este vinovat...

În ciuda faptului ca baietii de pe moped nu aveau casti pentru protectie, si conducatorul minor nu avea permis. Au condus fara a provoca accidentul. In realitate soferul masini este vinovat moral si etc... trebuie sa plateasca cu inchisoarea la schimb pentru moartea unui baiat de 15 ani. Avand in vedere ca conducatorul auto era baut bina, conducea si cu viteza, acesta era recidivist îin 2011 avand permisul suspendat pentru conducere sub influenta bauturi. Din culpa inseamna ca putea sa prevada cosecintele conduceri sub influenta bauturii astfel a omorat un baiat tanar care avea un viitor in fata. Sper sa intre in puscarie multi ani, foarte multi, dar niciodata nu va echivala cu viata baiatului de 15 ani.