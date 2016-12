Accident rutier mortal la Valu lui Traian

1

accident

Vad ca ati pus doar initiala acum la numele victimei. si ati schimbat ultima fraza. Profesionist, nu am ce zice! Eu propun o tema frumoasa de scris un articol...decedatii din Valu lui Traian din ultimele 3 luni. Poate asa se sesizeaza cineva care e in campanie electorala acu si initiaza un proiect prin care sa previna accidentele mortale in zona. Ideea este ca dupa zeci de ani de accidente mortale in zona Otopeni, le-a cazut fisa sa faca pasarele suspendate pentru pietoni. Eu in locul rudelor victimelor m-as rascula si impotriva statului care are legi de rahat(legi privind circulatia rutiera), politie rutiera depasita de situatii sau doar incompetenta, lipsa de initiativa totala pentru prevenirea accidentelor in zone de risc(sau cu istoric negru, multe victime, samd). Dar de ce sa va dau eu acum subiecte, ca vad ca oricum din lipsa de ele(subiecte) publicati aceeasi stire modificand fraze finale.