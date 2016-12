4

ACCIDENT RUTIER MORTAL la Valu lui Traian

Maxine posteaza coment fara sa fi fost la fata locului sau sa cunoasca macar topografia zonei accidentului, este probabil o ruda a victimei. Din pacate comenteaza fiind in totala necunostinta de cauza. Ma aflam in prima masina ce se deplasa pe sensul opus celei care l-a surprins pe pieton, accidentul s-a produs sub ochii mei, la Km 252+200, unde nu exista nici un indicator rutier, statie, etc. Este in plin camp, un drum european cu doua benzi pe sens cu limita de viteza de 100Km/h. Amaratul nu avea ce cauta acolo, alerga printre masini ca musca fara cap cu intentia de atraversa, izbindu-se in stanga masinii care se indrepta spre el si care a incercat sa-l evite cu masurile violente impuse de o astfel de situatie, viraj de ocolire, frana de am vazut fum iesind din cauciucuri, sarit peste sant si oprit in camp la distanta relativ mare. Cimpul era impregnat de apa ploii din zilele anterioare. Am vazut impactul, victima nu avea cum sa supravietuiasca impactului cu o masina rezistenta, mare si care parea sa se deplaseze regulamentar. L-a izbit cu stilpul parbrizului partii stangi, punctul cel mai rezistent al unei caroserii. Varza l-a facut. Recunosc, m-am tinut deoparte, nu am vrut sa fiu implicat intr-o ancheta, dar aveam sa aflu discret, mult mai tarziu, ca soferul s-a dovedit nevinovat dupa aproape doi ani de ancheta. M-am bucurat pt el, a tras-o saracul. Mai ales ca se vorbeste ca mortul a plecat fericit pe lumea ailalta, avusese la bord vreo 2.5 la mie alcool in sange. Era manga, ceea ce explica deznodamantul.