Accident rutier mortal în Tuzla. A ucis pe trecerea de pietoni

Se moare frecvent pe trecerea de pietoni

Oameni omorati pe trecerea de pietoni,in Tuzla,sunt multi. Vecinei mele i-au fost ucisi copiii in fata ei,pe trecerea de pietoni. Strada este lata si nebunii circula cu viteza,fara sa incetineasca nici macar in dreptul trecerii. Daca nu se impun restrictii clare,macar sa se faca pasarele ,sa poata traversa omul in siguranta. Din punctul asta de vedere,Tuzla este sat fara caini.