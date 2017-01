Accident rutier lângă Năvodari, şoferul german era băut

Accident rutier lângă Năvodari, șoferul german era băut

O șoferiță care nu a acordat prioritate în momentul în care a ieșit cu autoturismul dintr-o stație PECO situată pe DJ 226, între Constanța și Năvodari, a lovit o mașină condusă de un cetățean german ce se urcase băut la volan.Polițiștii de la Rutieră spun că Maria Mădălina B., de 40 de ani, care conducea un autoturism marca Toyota, la ieșire dintr-un Peco Rompetrol aflat la intersecția cu DJ 226, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen condus de un cetățean german în vârstă de 32 de ani. Șoferița vinovată a fost rănită în accident și transportată la spital.Pentru că atunci când are loc un accident rutier sunt testați cu aparatul Drager toți șoferii implicați, polițiștii au constatat că șoferul neamț se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv avea 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Dacă șoferița s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducătorul auto de origine germană va fi cercetat pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.