ACCIDENT RUTIER la Gară / Un şofer beat a lovit trei maşini şi s-a răsturnat

ACCIDENT RUTIER la Gară / Un șofer beat a lovit trei mașini și s-a răsturnat

Un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a provocat, în această dimineață, un accident rutier, în apropierea Gării Constanța.Polițiștii de la Rutieră spun că, la ora 5.45, Ciubuc I.T., de 27 de ani, din satul Zorile, județul Constanța, care conducea un autoturism marca Opel Astra, cu numere de Bulgaria, TX0329XK, pe Șoseaua Mangaliei, dinspre strada Caraiman spre Gara CFR, la intersecția cu strada Mr. Ion Porumbaru, din cauza neatenției și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului, lovind trei autoturisme parcate pe partea dreaptă a sensului său de mers, după care s-a răsturnat pe partea carosabilă. Din fericire, acesta se afla singur în autoturism, motiv pentru care nicio altă persoană nu a mai fost rănită în afară de șofer.Tânărul, care emana halenă alcoolică, a refuzat să fie testat cu aparatul Drager de către polițiștii de la Rutieră, motiv pentru care acesta a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Constanța în vederea recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.