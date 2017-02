ACCIDENT RUTIER LA CONSTANŢA. O VICTIMĂ!

ACCIDENT RUTIER LA CONSTANȚA. O VICTIMĂ!

Accident în zona Primo, pe strada Dezrobirii, din municipiul Constanța. Un pieton a fost lovit în timp ce traversa trecerea de pietoni. Victima, de aproximativ 40 ani a suferit un traumatism cranian, fiind transportată la spital."La data de 01.02.2017, ora 08.06, G.A., în vârstă de 21 de ani, domiciliat pe raza județului Vaslui, a condus un autoturism pe strada Dezrobirii din Constanța, iar în dreptul intersecției cu strada Solidarității, a accidentat grav un bărbat, în vîrstă de 43 de ani din Constanta, care se angajase in traversare pe marcajul pietonal.Conducatorul auto a fost testat si a rezultat o alcoolemie de 0,29 mg/l alcool pur in aerul expirat.Este audiat in prezent la sediul Poliției Rutiere, iar în cauză polițiștii au întocmit doar penal."