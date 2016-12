ACCIDENT RUTIER ÎN MAMAIA / A intrat cu maşina în copac

2

fan - masina cu soldati

Am primit si eu acest material si-l trimit pentruca o informatie suplimentara este oricand bine primita. >>>> >>>>CEALALTA MIZA A DOMNULUI ARAFAT >>>>Cu greu mai poti intelege zilele astea, daca romanii chiar isi doresc o reforma a sanatatii sau nu. Pare ca existenta domnului Arafat in Ministerul Sanatatii este suficienta pentru pacientul roman. Reformele nu isi mai au rostul. Sistemul e bun asa cum e. >>>>ROMANII SUNT MULTUMITI DE ACTUALUL SISTEM DE SANATATE? >>>>Pentru ce au iesit romanii in strada?Sa apere sistemul actual de sanatate sau efectiv sa il apere pe Arafat. >>>> >>>>Nu am sa repet aiuritoarele declaratii vanturate in ultimele zile pe la televizor, legate de disparitia SMURD, de pacientii saraci care vor plati mult si vor muri in strada, despre golanii bogati care vor sa puna mana pe averea serviciului de urgenta, etc. >>>>Nu o sa ma refer nici la miza politica a USL, care a descoperit in Arafat instrumentul de distrugere in masa pedelista, ignorand soarta sistemului de sanatate care se prabuseste in lipsa unei noi legi. >>>>Nu o sa ma refer nici la temerile lui Arafat legate de privatizarea SMURD, ci la miza ascunsa a acestui conflict. >>>>Domnul Arafat trece in ochii romanilor drept DOMNUL SMURD…si nu de ieri, de azi, ci de vreo 20 de ani. Unii zic ca e patriot si ca Romania ii datoreaza multe. Nimeni nu se intreaba ce datoreaza el Romaniei, de cand a venit aici, in 1981. Nimeni nu ii contesta contributia la implementarea sistemului pentru care statul roman a investit in el, insa e timpul sa vorbim clar. SMURD e SMURD si apartine de Ministerul de Interne. E un serviciu platit de stat, in care statul investeste si care nu e condus de domnul Arafat. Domnul Arafat este chiar remunerat de stat, ca expert SMURD, asa cum reiese din declaratia de interese a domniei sale, in 2011. >>>>Domnul Arafat are insa treaba cu Fundatia pentru SMURD. De aici vreau sa pornim ca sa intelegem ce anume il nemultumeste pe fostul secretar de stat. Pentru inceput sa vedem ca rost are aceasta Fundatie pentru SMURD si de ce a aparut ea ? Iata ce aflam de pe site: >>>>“Misiunea Fundatiei pentru SMURD este sa imbunatateasca calitatea vietii persoanelor care locuiesc si muncesc in Romania, prin sprijinirea dezvoltarii sistemului integrat medical si tehnic de urgenta si prim ajutor. >>>>Fundatia pentru SMURD functioneaza in mod independent, fara sa obtina profit, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistenta medicala, tehnica de urgenta si prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile intre institutiile abilitate, cum ar fi, dar fara a se limita la, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Unitatea Speciala de Aviatie, Ministerul Sanatatii, administratiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens. >>>>Fundatia pentru SMURD este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in anul 2006, ca persoana juridica privata, non-profit, apolitica, independenta de orice alta institutie sau persoana, romana sau straina. >>>>Mai interesant devine raspunsul la aceasta intrebare….De ce a trebuit infiintata Fundatia pentru SMURD ? >>>>Motivul infiintarii Fundatiei pentru SMURD este acela de a gestiona donatiile si sponsorizarile catre SMURD precum si gestionarea campaniei 2% pentru SMURD, conform legii: >>>>“Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.” >>>>Carevasazica, cand cetateanul directioneaza banii, ei nu se duc la SMURD care e finantat de stat, ci la domnul Arafat in ONG. In lipsa unui ONG care sa sprijine activitatea SMURD si sa gestioneze fondurile care nu provin din banii publici, multe donatii si sponsorizari devin inutile si imposibil de gestionat. Ele fie trebuie refuzate, fie varsate in conturile institutilor publice, in structura carora functioneaza SMURD, devenind uneori imposibil de utilizat si de accesat in scopul pentru care au fost efectuate. >>>>Lucrurile incep sa devina un pic mai clare.Deci domnul Arafat strange bani prin Fundatia SMURD in numele serviciului SMURD. >>>>Citind mai departe pe site aflam ca nu ii place concurenta si ca din pacate exista si oameni rai care ii pun la indoiala corectitudinea. >>>>Urmarind toate aceste lucruri va intrebati probabil despre cati bani e vorba ? ….de multi bani,fireste. Iata ce aflam de pe site… >>>>“Potrivit raportului de activitate 2010 – 2011, Fundația pentru SMURD a avut venituri totale de 8,6 milioane de leiși cheltuieli de 2,9 milioane, înregistrând astfel un excedent de 5,7 milioane de lei, adică aproape 1,3 milioane de euro. Din redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, Fundația pentru SMURD a obținut, în perioada 2010-2011, 4,9milioane de lei, în creștere cu aproximativ 86% față de perioada anterioară. Potrivit statutului, profiturile obținute în urma activității, pot fi distribuite sau investite numai pentru realizarea obiectivelor Fundației.”,iar un ONG un are voie sa aibe profit la final de an.Ce se intampla cu banii ce nu au fost cheltuiti?Adica 1,3 milioane euro.Se impart intre membrii fundatiei ca venituri. >>>>Va intrebati acum,avand toate aceste date, ce anume l-a nemultumit pe domnul Arafat la noua lege ? Va spun eu…un articol prin care SMURD(institutia MAI) va putea primi donatii in mod direct. La fel si spitalele care vor deveni fundatii, tocmai pentru a putea primi in mod direct sponsorizari si donatii,fara interventia unor ONG-uri. Iata articolul din noua lege…. >>>>“Art. 27 (1) Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza: >>>> - de la bugetul de stat >>>> - din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii >>>> - din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate >>>> - de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate >>>> - din fonduri externe rambursabile si nerambursabile >>>> - din veniturile proprii ale ministerelor si structurilor de executie abilitate acestui scop >>>> - din donatii si sponsorizari >>>> - din alte surse, potrivit legii >>>>b) Asistenta integrata de urgenta – asistenta asigurata de institutiile medicale acreditate de catre Ministerului Sanatatii pentru participarea la sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, institutii ale Ministerului Administratiei si Internelor si/sau din structura autoritatilor publice locale, precum si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale prin Directia pentru apel unic de urgenta 1-1-2. Ea include ansamblul de masuri si activitati cu caracter logistic, tehnic si medical, destinate in principal salvarii si pastrarii vietii” >>>>Ca atare,banii pentru SMURD nu vor mai trece prin mainile Fundatiei domnului Arafat. >>>>In final,va propun sa privim si lista colaboratorilor din Fundatia pentru SMURD….va asigur ca e plina de surprize si sa vedeti intre cine se impart banii. >>>>Consiliul director Fundatia pentru SMURD >>>> - Dl. Dr. Raed ARAFAT, Presedintele Consiliului director >>>> - Dl. General locotenent Vladimir SECARA, Vice-presedintele Consiliului director, Inspector General, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta >>>> - Dl. Adrian DITA, Director Corporate Affairs, IRS Management Group >>>> - Dl. Frank HAJDINJAK, Director General, E.ON România >>>> - Dl. Emil HUREZEANU, Scriitor, publicist si reputat analist politic >>>> - Dna. Mihaela RADULESCU, Realizatoare si moderatoare consacrata de emisiuni de radio si televiziune >>>> - Dl. Alex SERBAN, Senior Partner, Serban & Musneci Associates >>>> - Dl. Radu TUDOR, Editorialist, analist pe probleme militare „Jurnalul National” >>>>Nu-i asa ca devine limpede motivul pentru care vuvuzelele lui Voiculescu ,Vantu si Elan au sarit cu manipularile ? Li se taie fondurile si li se duce monopolul de izbeliste. >>>>Cred ca era momentul ca lumea sa afle toate aceste lucruri despre minunatul domn Arafat. Si despre o confuzie, pe care nimeni nu vrea sa o clarifice, fiindca nu se mai poate manipula informatia, cum ca SMURD se desfiinteaza, obiectul a numeroase petitii fara subiect in fond, fiindca in lege nu scrie asa ceva. >>>>ASA CA VA INTREB DIN NOU.PENTRU CE AU IESIT ROMANII IN STRADA?