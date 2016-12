Accident rutier grav pe b-dul Lăpuşneanu

1

La inceput a fost motorul.

Motorul si masina s-au nascut din apa oceanului primordial.Apoi,au aparut orasele,cainii si in final omul.Asa cum este legea la romani,inclin sa cred ca asta este ordinea corecta pe scara evolutiei umane. Strabunicul omului a fost motorul si bunicul lui a fost un caine.Protejati cainii si motoarele,au strigat revoltati senatorii,legea este facuta pentru motoare si caini.Zilnic mor oameni in accidente de circulatie dar nu invatam nimic din greselile lor.Un om "s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis" si-l condamnam la moarte.Inchidem editia de azi a ziarului si asteptam linistiti sa aflam cine moare maine.In mintea legiuitorului,pietonul este un robotel cu motoras,disciplinat si programat sa treaca strada pe zebra.Uitam in schimb,ca civilizatia strazii este mai complicata,lumea strazii este asa cum a lasat-o Dumnezeu.Orasul este facut si pentru batrana care vine ingandurata de la cimitir,copilul distrat,mama disperata care si-a dus copilul la spital,somerul trist,cascatii,persoanele cu handicap si noi toti.Pana cand vom intelege toate aceste realitati,va rog sa-i claxonati,desfiintati radarele si mariti viteza.