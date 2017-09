ACCIDENT RUTIER GRAV PE A2. Un băiețel de 3 ani a murit, iar surorile și părinții săi au fost răniți

Ştire online publicată Vineri, 01 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un copil de trei ani a murit, iar două fetițe - de un an și de șapte ani - precum și părinții acestora au fost răniți, vineri dimineață, într-un accident rutier petrecut pe Autostrada Soarelui. Familia este din Cluj și, deocamdată, polițiștii n-au stabilit cauza accidentului.Ambulanța a fost solicitată să intervină la un accident rutier petrecut pe Autostrada Soarelui, pe sensul București – Constanța. Persoana care a sunat la 112 a preluat o parte dintre victime și le-a transportat către ieșirea spre Medgidia, la fața locului deplasându-se mai multe ambulanțe, scrie News.ro.Doi copii, unul de un an și altul de trei ani, se aflau în stare gravă. Băiatul de trei ani se afla în stop cardio-respirator și medicii au început manevrele de resuscitare, fără a-l putea salva.Fetița de un an suferise un traumatism cranio-cerebral grav, se afla în comă și a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.La aceeași unitate medicală a ajuns și o fată de 7 ani, sora celor doi copii, care suferise un traumatism lombar, dar și părinții copiilor.Familia respectivă este din județul Cluj.Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cum s-a petrecut accidentul rutier.