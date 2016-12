ACCIDENT RUTIER GRAV LA CONSTANŢA / Tânără spulberată de pe trotuar de un şofer beat

ACCIDENT RUTIER GRAV LA CONSTANȚA / Tânără spulberată de pe trotuar de un șofer beat

Ştire online publicată Joi, 22 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Constanța după ce, aseară, a fost lovită de o autoutilitară care a intrat pe trotuar, autovehiculul fiind condus de un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice, care a vrut să părăsească locul accidentului, fiind prins însă de polițiști, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Serviciului Poliției Rutiere Constanța, accidentul a avut loc în jurul orei 18.00, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța.Un bărbat de 38 de ani, din Constanța, aflat la volanul unei autoutilitare, a intrat cu mașina pe trotuar în apropierea campusului Universității Ovidius și a accidentat grav o tânără de 22 de ani.Șoferul și-a continuat drumul, iar după câteva sute de metri mașina s-a oprit din cauza unor probleme tehnice, el fiind prins de oamenii legii.Polițiștii au stabilit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.Tânăra a fost transportată în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru îngrijiri medicale.Șoferul este anchetat pentru vătămare corporală gravă, fugă de la locul accidentului și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.