Accident rutier cu alcool, răniţi şi circ!

2

Ocaua lui Ponta

Am carnet de sofer din 1973.Sincer sa fiu,eu nu am inteles niciodata cum se masoara alcoolemia.Cum adica am 1.50mg/l sange in alcool ? Aici trebuie sa fie o escrocherie pusa la cale de macovisti.Noul guvern a reglementat si treaba asta.Ai voie sa consumi alcool la volan.S-a introdus o unitate de masura clara:Ocaua lui Ponta.De exemplu,la trei ocale de bere,legea imi da voie sa ma urc la volan.Acum mi-e clar.Una este sa spui cate miligrame de sange ai in alcool si alta este sa vezi cu ochii tai cate ocale de bere ai in sange.Sa ne traiesti useleule !