Accident rutier! A întors pe linia continuă şi a rămas fără permis

1

N-am putut si nu pot intelege...

Nu-i singurul caz , cu totii am vazut in trafic berbeci de genul care forteaza o intoarcere riscanta peste linia continua in conditiile in care la cateva zeci sute de metrii se afla un sens giratoriu unde poti intoarce in cel mai sigur mod cu putinta ! Este inexplicabil...ramai fara cuvinte !