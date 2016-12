Accident MORTAL în Constanta. O femeie şi-a pierdut viaţa - UPDATE

2

asa e cu un primar

vitezoman (cutuman, plaicuboi etc.); el e interesat de a crea artere gigant, pe care sa alerge bolizii, nu un oras in care cetatenii simpli sa se simta in siguranta. Daca la fiecare intersectie (mai ales la sensurile giratorii si stopuri) ar fi limitatoare de viteza, vitezomanii ar conduce incet si eventualele greseli ale pietonilor (sau ale lor) nu ar avea consecinte tragice. Dar asa... se moare pe capete. Sunt tot felul de dobitoci care depasesc pe dreapta, nu respecta trecerile de pietoni etc. E de mentionat ca limitatoare de viteza au inceput sa se monteze, dar primarele ”destept” si cu initiativa le-a scos...