Accident la intrare în oraşul Ovidiu

Una din trei

Din fotografia ce insoteste acest nedorit eveniment, rezulta ca ar fi fost implicate 3 autoturisme (taxiul se pare ca e in trecere) Din cele 3, doua au numar de Constanta si asta e trist. Ma intreb ce fel de numar are cel de culoarea vernil? Adica daca tot s-a intamplat, macar una din trei sa fie bulgareasca si in felul asta sa fie trasa pe dreapta. Interesant e ca la aproximativ o suta de metri se vede o biserica, care nu a ajutat cu nimic, pentru simplul motiv ca nici unul din cei trei soferi nu se afla inauntru sa aprinda o lumanare.