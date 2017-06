ACCIDENT ÎNFIORĂTOR! O şoferiţă de 25 de ani, care nu s-a asigurat, a UCIS un tânăr motociclist, tatăl a doi copii

10

Lasa-i in pace

Asta/astia(nr. 1 si 2) comenteaza la fiecare accident de circulatie in oras.El/ei spun de fiecare data ca "le-a sarit" un pieton in fata pe trecerea de pietoni.Tot el/ei spun ca pietonii trebuie sa fie mai atenti pe zebra ca poate o masina nu are frane sau nu-i tine frana.Sunt periculosi la volan.Ar trebui depistati de politie si tinuti sub observatie ca niste potentiali teroristi.

Răspuns la: comentatori sportivi

Adăugat de : Dan, 31 mai

De unde stiti voi ma idiotilor cu ce viteza mergea motociclistul ? Ati fost cu radarul acolo ? Retardatilor ,daca sunteti prosti nu mai semnalizati!