ACCIDENT GRAV LA CONSTANŢA. COPIL "SPULBERAT" PE TRECEREA DE PIETONI, DE UN TAXIMETRIST

Gramatica!

Astazi invatam verbul "a scri" , Perfect a fi scris Indicativ Prezent eu scriu tu scrii el/ea scrie noi scriem voi scrieți ei/ele scriu Imperfect eu scriam tu scriai el/ea scria noi scriam voi scriați ei/ele scriau Perfect simplu eu scrisei tu scriseși el/ea scrise noi scriserăm voi scriserăți ei/ele scriseră Perfect compus eu am scris tu ai scris el/ea a scris noi am scris voi ați scris ei/ele au scris Mai mult ca perfect eu scrisesem tu scriseseși el/ea scrisese noi scriseserăm voi scriseserăți ei/ele scriseseră Viitor eu voi scrie tu vei scrie el/ea va scrie noi vom scrie voi veți scrie ei/ele vor scrie Viitor anterior eu voi fi scris tu vei fi scris el/ea va fi scris noi vom fi scris voi veți fi scris ei/ele vor fi scris Conjunctiv Prezent eu să scriu tu să scrii el/ea să scrie noi să scriem voi să scrieți ei/ele să scrie Perfect eu să fi scris tu să fi scris el/ea să fi scris noi să fi scris voi să fi scris ei/ele să fi scris Condițional Prezent eu aș scrie tu ai scrie el/ea ar scrie noi am scrie voi ați scrie ei/ele ar scrie Perfect eu aș fi scris tu ai fi scris el/ea ar fi scris noi am fi scris voi ați fi scris ei/ele ar fi Scris