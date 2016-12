Accident grav de circulație: 6 persoane au murit

Duminică, 16 August 2015

Un teribil accident de circulație a avut loc, duminică, pe raza localității Ardud, județul Satu Mare.Din primele informatii sase persoane aflate intr-un vehicul si-au pierdut viata, informează emaramures.ro.La fata locului s-au deplasat echipajele de interventie iar traficul rutier este blocat. Accidentul a avut loc in jurul orei 9.00. Autoturismul in care erau sase persoane circula cu viteza excesiva si s-a izbit de un podet, apoi a trecut prin gardul unui imobil si s-a rasturnat. Masina a luat apoi foc si toti cei sase oameni au murit pe loc.Conducatorul auto se pare era beat si avea permisul suspendat. Conform martorilor, toti cei sase erau din localitate Ratesti, localitate situata la 5 km de Ardud. Ei ar fi petrecut toata noaptea la Zilele Orasului Ardud si mergeau spre casa cand s-a produs tragedia.“In data de 16.08.2015, in jurul orei ora 08.40, pe DN 19A, in localitatea Ardud, judetul Satu Mare, D. Ioan de 26 ani, conducand un autoturism marca Volkswagen, pe fondul vitezei excesive, la iesirea dintr-o curba, a pierdut controlul autoturismului intrand in coliziune cu un cap de pod aflat pe partea dreapta a directiei de mers, de unde a ricosat in gardul unui imobil de pe raza localitatii. In urma evenimentului a rezultat decesul conducatorului auto precum si a altor cinci persoane, pasageri in autoturism. Din verificarile intreprinse s-a constatat ca autoturismul avea placutele cu numerele de inmatriculare provizorii, expirate de la data de 28.07.2015. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa”, se arata in comunicatul IPJ Satu Mare.