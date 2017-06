ACCIDENT FEROVIAR / Unul dintre cei patru fraţi morţi şi-a prevestit sfârşitul. Ce mesaj cutremurător a postat Darius

ACCIDENT FEROVIAR / Unul dintre cei patru frați morți și-a prevestit sfârșitul. Ce mesaj cutremurător a postat Darius

Ştire online publicată Vineri, 02 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Momente teribile pentru familia tinerilor implicați în tragicul accident de tren din Bistrița.Fetița de 12 ani, singura care scăpase cu viață, s-a stins și ea la spitalul din Mureș. În același accident au mai murit trei frați și un verișor! Șoferița mașinii lovite ieri de tren avea permisul de numai o lună. Rudele victimelor se pregătesc acum de înmormântare, iar vecinii spun că mama a leșinat când a auzit teribila veste. Unul din cei patru frați pare că și-a prevestit sfârșitul. Băiatul a postat pe pagina de Facebook un mesaj cutremurător.Un autoturism în care se aflau cinci tineri, dintre care patru erau frați, iar celălalt verișor, a fost lovit de un tren Regio care mergea la Sărmășel. Mașina a ajuns sub locomotivă, salvatorii fiind nevoiți să taie mașina în bucăți pentru a elibera calea ferată. În urma impactului, trei dintre tineri au decedat pe loc. Este vorba despre șoferița de 19 ani, sora sa de 14 ani și verișorul lor de 19 ani.La spital a ajuns fratele șoferiței, de 20 de ani, care, la scurt timp s-a stins și el. Singura care supraviețuise era Cosmina, o fetiță de 12 ani. Un elicopter SMURD a așteptat mai bine de o oră pentru ca fata să fie stabilizată și transportată la o clinică de specialitate din Târgu Mureș. Încă de când i-au văzut rănile grave, medicii au fost rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.Cu câteva ore înainte de a sfârși spulberat de tren, Darius, băiatul de 20 de ani, a făcut un gest prin care și-a presimțit parcă sfârșitul. Joi în jurul orei 9:00, Darius a distribuit pe Facebook un mesaj emoționant. Scenariul prezintă o fată care îi povestește mamei sale ultimele sale clipe de după un grav accident rutier provocat de un șofer beat."Mamă, am ieșit cu prietenii mei și am mers la o petrecere. Și mi-am amintit cuvintele tale: Să nu beau. M-ai rugat chiar fiindcă trebuia să conduc. Așa că am băut doar răcoritoare. Am fost mândră de mine, fiindcă ți-am ascultat sfatul. În comparație cu ceilalți prieteni am făcut alegerea cea bună. Sfatul tău a fost corect. Când s-a terminat petrecerea, toți și-au luat mașina fără însă să fie în măsură să conducă în siguranță... Eu însă eram sigură că sunt conștientă. Nu puteam, mamă, să-mi închipui ce urma. Acum sunt culcată pe asfalt și aud polițistul vorbind... Sângele meu e peste tot pe asfalt și eu încerc din toate puterile să nu plâng! Aud doctorii spunând că nu voi reuși să supraviețuiesc... Sunt sigură că celălalt copil care conducea nu și-a dat seama cât de repede gonea... În concluzie, el se hotărăște să bea și eu trebuia acum să mor... De ce fac asta, mamă? Dacă știu că vor distruge vieți...?! Durerea pe care o simt este ca și când m-ar înțepa mii de cuțite. Spune-i sorei mele să nu se teamă și lui tata să fie puternic. Cineva trebuia să-i spună acestui copil că nu trebuia să bea dacă conduce. Poate dacă ai lui îi spuneau, așa cum ai făcut și tu, acum ar fi fost în viață... Respirația mea se face din ce în ce mai slabă... și începe să-mi fie frică, mamaaaa!!! Acestea sunt ultimile mele clipe și sunt atât de disperată! Aș vrea atât de mult să te îmbrățișez și să îți spun că te iubesc... Te iubesc mult, mamă... Adio...", este mesajul distribuit de Darius.Vecinii familiei care și-a pierdut dintr-o dată patru copii sunt șocați de cele întâmplate."Erau niște copii foarte liniștiți, salutau pe toată lumea. Toată lumea a plâns, am strigat în hohote, nu mi-a venit să cred așa ceva. Durere foarte mare, o durere ce nu se poate exprima".Cei patru frați vor fi înmormântați în satul bunicilor, la Negrilești.