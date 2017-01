Accident de muncă în staţia CF Mircea Vodă

Accident de muncă în stația CF Mircea Vodă

Duminică, lucrătorii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au fost anunțați telefonic de șeful stației CF Saligny că, în stația CF Mircea Vodă, a avut un accident de muncă în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. O echipă s-a prezentat la fața locului și a constatat că, în fața clădirii impiegatului de mișcare din stația CF Mircea Vodă, pe linia 1, se află oprit un utilaj, închiriat pentru lucrări de pavare a peronului din zona aceleiași linii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Secției, subcomisar Cerasela Miron, în urma cercetărilor s-a stabilit că cel care conducea utilajul, respectiv Ion V., de 55 de ani, din Basarabi, mecanic, fără antecedente penale, în timp ce manevra utilajul cu spatele, nu i-a observat pe Constantin B., de 40 de ani, din localitatea Comarnic, județul Prahova și Cristian C., de 41 de ani, cu același domiciliu. Ambii muncitori efectuau lucrări de pavare a peronului stației susmenționate, iar șoferul i-a acroșat cu roata din spate. În urma accidentului, Constantin B. a suferit numeroase traumatisme la nivelul corpului, fiind transportat la spitalului din municipiul Medgidia, unde a decedat ulterior. Cristian C. nu a suferit vreo leziune. Cadavrul lui Constantin B. a fost transportat la Morga Spitalului din Medgidia, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor medico-legale a decesului. Cerasela Miron spune că cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia și Inspectoratul Teritorial de Muncă, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului și luarea măsurilor legale care se impun.