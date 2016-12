Accident cu trei victime, într-un sens giratoriu din Constanţa

Accident cu trei victime, într-un sens giratoriu din Constanța

Neacordarea priorității într-un sens giratoriu a fost cauza unui accident rutier soldat cu trei victime, petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în municipiul Constanța. Incidentul a avut loc în jurul orei 2,00, în sensul giratoriu de la intersecția străzilor I. C. Brătianu și Cumpenei. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, Niculae Z., de 23 de ani, se afla la volanul unei Dacii Duster și rula pe B-dul I. C. Brătianu, dinspre strada Theodor Burada către strada Alba Iulia; ajuns în intersecția cu strada Cumpenei, șoferul a intrat în sensul giratoriu fără a acorda prioritate de trecere unei Dacii Logan, la volanul căreia se afla Ștefan C., de 68 de ani, ce venea pe strada Cumpenei, dinspre B-dul Aurel Vlaicu. În urma accidentului, au fost răniți șoferul Daciei Logan și doi pasageri din Dacia Duster, Daniel M. și Georgeta B. Pe numele șoferului responsabil de producerea incidentului a fost întocmit dosar penal.