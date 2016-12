Accident cu fugă de la locul faptei. "Poliţia vrea să claseze dosarul!"

Accident cu fugă de la locul faptei. "Poliția vrea să claseze dosarul!"

Caz incredibil la Constanța. Mașina condusă de o șoferiță a fost lovită, la începutul acestei săptămâni, în timp ce circula cu autoturismul în municipiul Constanța. Cel care a provocat accidentul, șoferul unei autoutilitare albe, cu numărul de înmatriculare CT-99-WXS, a fugit de la locul accidentului.Evenimentul s-a produs pe bule-vardul Alexandru Lăpușneanu, în apropierea intersecției cu strada Nicolae Iorga. Din cauza neasigurării la schimbarea benzilor de circulație, șoferul autoutilitarei marca Renault a intrat în autoturismul marca BMW seria 1 condus de șoferiță.Imediat după accident, femeia s-a dus la Poliție pentru a depune plângere. Ieri, ea a fost anunțată de către un agent al Serviciului Rutier că numărul de înmatriculare nu este înregistrat în baza de date. Mai mult, femeia spune că oamenii legii i-au transmis că nu sunt probe, iar cazul va fi clasat!„Am făcut declarația și a rămas ca celălalt conducător să vină în 24 de ore și să anunțe ce s-a întâmplat. Am fost apoi contactată și mi s-a spus că numărul nu există în baza de date. M-au întrebat dacă nu am fost atentă cumva sau am încurcat literele. Este exclus așa ceva, mi-am notat imediat numărul, tocmai pentru a nu-l încurca. Am întrebat ce se va întâmpla și mi s-a zis că nu există niciun fel de dovezi, că nu există martori și că se clasează cazul. Mi-au mai spus că dacă voi avea vreo dovadă, pot să mă duc la ei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Ranga.Un lucru ciudat este acela că numărul de înmatriculare figurează cu o asigurare valabilă până în data de 16 decembrie 2016, fiind plătită la data de 17 iunie 2016, asta în condițiile în care polițiștii rutieri au precizat că numărul de înmatriculare nu este înregistrat în baza de date!„Bănuiesc că există camere de luat vederi prin intersecție sau prin zonă. De ce nu se verifică lucrurile acestea? Le-am explicat că am văzut șoferul, dar acum nu pot să-i fac portretul robot. Am întrebat ce se întâmplă cu mașina, dacă trebuie s-o repar singură și mi s-a răspuns sec că da. Cum da? O minimă muncă de cercetare nu s-a depus, este o bătaie de joc”, a mai adăugat Elena Ranga. Contactat de ziarul „Cuget Liber”, Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, nu a dorit să ofere un punct de vedere oficial în acest caz, cerând să se facă o solicitare scrisă în urma căreia să se răspundă în următoarele 30 de zile. Totuși, anumiți reprezentanți ai IPJ au dorit să clarifice lucrurile în acest caz.„Polițiștii instrumentează acest dosar și vor continua ancheta în acest caz de tamponare cu fugă de la locul accidentului. În continuare, se vor verifica camerele de supraveghere aflate în zonă, martorii, dacă ei există, dar vom folosi și alte metode de cercetare. În niciun caz nu poate fi vorba despre o clasare a acestui dosar”, au precizat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanții IPJ Constanța.