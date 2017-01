„Accept postul pe care mi l-au oferit, dar nu ies din greva foamei!“

Constănțeanul Șerban Mihalcea, asistentul medical care a făcut publice o serie de ilegalități din cadrul Centrului Medical Județean Constanța al Ministerului Afacerilor Interne a intrat, ieri dimineață, așa cum a anunțat de săptămâna trecută, în greva foamei. Nici bine nu a ajuns însă la sediul din B-dul Mamaia al centrului că a și fost chemat de urgență la Ministerul Afacerilor Interne, la discuții.În cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți ai ministerului, printre care și Ovidiu Gabriel Galeș, șeful Direcției Medicale a MAI, bărbatului i s-a propus mutarea pe un post de subofițer tehnician la Biroul Comunicații din cadrul centrului medical constănțean. Reamintim că la începutul lui ianuarie 2013 constănțeanul a fost pus la dispoziție, superiorii afirmând că pregătirea lui nu corespunde cu postul pe care-l ocupă.„De fapt, este vorba de transferarea postului care mi s-a oferit în cadrul ISU Dobrogea, la Centrul Medical Județean Constanța. Am acceptat postul, dar nu înseamnă că am ajuns la o înțelegere. Voi rămâne în greva foamei până când voi primi un răspuns și la celelalte aspecte semnalate de mine, și anume actele de corupție din cadrul Centrului Medical, altele decât cele care au ajuns în atenția DNA și Parchetului. Nu ies din greva foamei până nu primesc un răspuns în scris, cu semnătura și parafa ministrului, cu privire la aceste nereguli sesizate”, a declarat Șerban Mihalcea pentru „Cuget Liber”.Ministrul a trimis Corpul de control la ConstanțaDe menționat că ieri a sosit din nou la Centrul Medical Județean Constanța, Corpul de Control al ministrului MAI. De data aceasta, după cum ne-a declarat Monica Dajbog, purtător de cuvânt al ministerului, scopul este „de a verifica cum s-a produs greșeala din dosarul de personal al domnului Șerban Mihalcea” (adică, cum timp de 15 ani nu a observat nimeni că este angajat pe o funcție ce nu corespunde pregătirii sale, iar acest fapt a ieșit la iveală doar după ce a trimis mai multe sesizări ministerului, în vara anului trecut!).În altă ordine de idei, facem precizarea că Centrul Medical Județean Constanța nu este subordonat Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța, și nici asistentul medical Șerban Mihalcea, ce are grad de agent șef de poliție, nu este angajat al inspectoratului.