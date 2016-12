Academia Navală "Mircea cel Bătrân" găzduieşte un workshop internaţional

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" găzduiește un workshop internațional

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” găzduiește, în perioada 21 – 25 septembrie 2016, cea de-a V-a ediție a Workshopului Internațional Asupra Materialelor Avansate, Nano- și Biomateriale și Aplicațiile Acestora (International Workshop on Advanced Nano- and Biomaterials and Their Device Applications NABM), precum și cea de-a V-a întâlnire româno-franceză pe această temă (French-Romanian Topical Meeting on Nano and Biomaterials). Manifestarea științifică este organizată de Universitatea Politehnica București - Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și Tehnologii Ecologice.Scopul acestui workshop constă în reunirea cercetătorilor din mediul academic, industrie și institute de cercetare, cu preocupări comune în domeniul materialelor organice fotonice și aplicațiile lor. În cadrul workshopulului, se va analiza stadiul actual al acestui domeniu cu o dezvoltare deosebit de rapidă, prezentându-se, totodată, ultimele realizări ale cercetătorilor de prestigiu din Coreea de Sud, Franța, Italia, Japonia, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România și S.U.A.Această manifestare științifică reprezintă o oportunitate unică pentru discuții multidisciplinare asupra diferitelor probleme din domeniu, pentru analizarea limitărilor întâlnite în elaborarea materialelor cu proprietăți optice non - liniare, dar și pentru potențialele lor aplicații, implicând chimiști de sinteze organice și polimeri, fizicieni, ingineri în știința materialelor. O astfel de abordare trans – disciplinară este absolut necesară, întrucât tema presupune interacțiunea și întrepătrunderea de expertize și de excelențe științifice în numeroase domenii complementare.