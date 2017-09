Academia de Poliţie, în centrul unui imens scandal. Candidaţii cer anchetă şi demisia conducerii

Academia de Poliție, în centrul unui imens scandal. Candidații cer anchetă și demisia conducerii

Examenul de admitere la Academia de Poliție, la materia Istorie, a provocat reacții puternice din partea candidaților, nemulțumiți de o serie de greșeli incredibie, dar și de relevanța subiectelor abordate. Baremul de corectare pentru două cerințe, care apăreau în grile diferite, dar subiectul era identic, a fost greșit. Într-un comunicat de presă sec, Academia a transmis că aspectele sesizate au fost analizate de Comisia Centrală de Admitere și baremul de corectare a fost modificat.Așa cum susțin unii candidați care au susținut examenul de admitere de mai multe ori în ultimii ani, situația nu reprezintă o premieră în această instituție, asupra căreia planează suspiciuni cu privire la legalitatea în care se desfășoară testul pentru intrarea în Academia de Poliție. Cu nervii tociți și enervați peste măsură de abramburerile sistemului, candidații sunt dispuși să meargă până la capăt pentru ca aceste greșeli să nu se mai repete.Printre cele mai puternice voci din rândul contestatarilor a fost cea a polițistului Marian Godină, care i-a cerut demisia rectorului Academiei. „Eu promit că voi face tot ce îmi stă în puteri ca cineva să răspundă pentru ce s-a întâmplat azi. Nu mă voi mulțumi cu o recorectare și cu o notă mai mare. Vor trebui să răspundă, fie pentru prostie, ceea ce se va spune, fie pentru ticăloșie, ceea ce se va nega. Domnule rector al Academiei de Poliție, pentru acest circ ar trebui să vă dați demisia simultan cu recorectarea. V-ați bătut joc de emoțiile a mii de tineri și părinți care astăzi au plâns”, a precizat polițistul Marian Godină.Rectorul Academiei de Poliție a anunțat că se află în proces de evaluare a lucrărilor și că a îndreptat neregulile din cadrul examenului, fără însă a-și prezenta măcar scuze pentru lipsa de profesionalism în organizarea examenului.„Nu am afișat rezultatele finale, suntem încă în proces de evaluare a acestor lucrări. Am îndreptat eroarea prin faptul că toți candidații care au indicat răspunsul corect, dar nu au beneficiat de punctul meritat, îl vor primi. Cei care în mod greșit au stabilit ca răspuns varianta b) vor pierde punctul câștigat inițial în mod incorect. Noi deja am făcut aceste corecturi. Joi, când vom afișa, conform calendarului, rezultatele provizorii, ele deja conțin aceste puncte. Candidații nu mai trebuie să depună contestații pentru aceste puncte”, a declarat Daniel Costel Torje, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.