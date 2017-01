Abuzurile asiguratorilor auto sub umbrela constatării amiabile

Varianta constatatului amiabil în cazul accidentelor rutiere ușoare începe să-și arate adevărata față. În locul timpului pierdut pe holurile poliției, șoferii dau acum nas în nas cu abuzurile grosolane ale companiilor de asigurări, care ar face și ar spune orice numai să nu plătească daunele. Bătaia de joc, tupeul și disprețul față de clienți par a fi principalele reguli de funcționare ale acestor firme, care, de altfel, se îngrămădesc de la an la an să îți bage mâna cât mai adânc în buzunar pentru așa-zisele RCA-uri. Exemplele cazurilor de abuzuri ale companiilor de asigurări sunt cu miile, sunt cunoscute publicului vizat, însă instituția care ar trebui să vegheze acest sector financiar nu ia nicio măsură. Comisia pentru supravegherea asigurărilor se află într-o complicitate, dacă nu frăție, cu marile companii, care au instituit japca și abuzul ca modalitate de lucru cu clienții. Singura soluție care îi mai rămâne șoferului păgubit este de a merge în instanță. Vinovatul fără vină În urmă cu două săptămâni, Sondra Nenciu conducea un autoturism Logan pe b-dul IC Brătianu, pe banda a doua, în zona Policlinicii 2. Un autoturism Renault Clio, care circula pe același sens, dar pe prima bandă, a virat brusc stânga pentru a întoarce și a intrat pe banda a doua, unde a fost lovit de Logan. Șoferul Renault-ului își recunoaște vina și, pentru a nu merge la poliție, unde i s-ar fi reținut cu siguranță permisul, insistă să încheie procesul verbal de constatare amiabilă și să se prezinte la firma de asigurări, în speță ASIROM. De asemenea, pentru a se disculpa de încălcarea regulilor de circulație, conducătorul vinovat susține că nu a vrut să întoarcă, ci a derapat pe gheață. Oricum ar fi fost, el a recunoscut că din vina lui s-a produs accidentul. Ajunși la sediul ASIROM, cei doi șoferi încheie procesele verbale, dau declarații despre modul în care s-a produs evenimentul, iar la final șoferița primește din partea firmei de asigurări un document de intrare în reparație. Daunele evidențiate în nota de constatare sunt un far spart, aripa dreaptă față îndoită și bara față ruptă. După toată operațiunea, șoferii pleacă fiecare în legea lui pentru a-și rezolva problemele. Numai că la o săptămână de la producerea accidentului, Sondra Nenciu primește acasă o adresă de la ASIROM. „Referitor la evenimentul rutier din 9 februarie 2010 produs între autoturismele Renault Clio cu numărul de înmatriculare CT 44 AVA și Dacia Logan cu numărul de înmatriculare CT 82 NIS, proprietatea dvs., în conformitate cu art.51 din OUG 195/2002 în care se precizează: «Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligația de a păstra o distanță suficientă față de acesta, pentru evitarea coliziunii», rezultă că vina producerii accidentului vă revine în totalitate dumneavoastră. Dosarul se va respinge de la plată. Cu deosebită stimă, semnează Gabriel Costin, consilier de specialitate”. Cu alte cuvinte, vinovat nu este cel care a schimbat banda fără să se asigure, ci cel care circula regulamentar, pentru că nu l-a evitat. Accidentul s-a produs așa cum vrea asiguratorul Potrivit polițiștilor rutieri, acesta este un caz clasic de abuz al firmelor de asigurări. Din declarațiile celor doi șoferi reieșeau clar circumstanțele în care s-a produs accidentul, conducătorul Renault-ului recunoscându-și imediat vina. În niciun caz cele două autoturisme nu circulau unul în spatele celuilalt, ci pe benzi diferite. „Eu mergeam pe banda a doua, celălalt era pe banda întâi când a tras brusc de volan stânga pentru a întoarce. L-am lovit în plin în stâlpul stânga. Inițial a recunoscut că a vrut să facă stânga, dar când i-am zis să mergem la poliție m-a rugat să spun că a derapat, ca să nu îi ia permisul. Apoi a zis că nu are nici un rost să ajungem la poliție, că el își recunoaște toată vina și să mergem la firma de asigurări. Când am ajuns acolo, am rămas surprinsă să văd că inspectorul de daune era bun prieten cu șoferul. Am povestit ce s-a întâmplat, am completat formularele, mi-a dat documentele de intrare în reparație și nota de constatare. Pentru ca, după o săptămână, să primesc adresa asta și să îmi spună că e vina mea și că nu îmi acceptă dosarul la plată”, ne-a povestit Sondra Nenciu. În atare situații, șoferul păgubit este pus în fața faptului împlinit și nevoit să bată pe la porțile instituțiilor statului pentru a-și găsi dreptatea. Pe lângă pagubele materiale, oamenii trebuie să-și irosească timpul și banii pentru a se lupta cu un sistem croit încă din fașă pe calapodul abuzului și disprețului față de cetățean. Poliția Rutieră: „Un exemplu de abuz“ „Acesta este un exemplu de abuz al firmei de asigurări. Singura soluție ar fi ca șoferul păgubit să facă o plângere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și să intenteze acțiune în instanță. Doar așa poate obține anularea constatării făcute de inspectorul respectiv. Și la noi, la poliție este la fel. Când cineva e nemulțumit de soluția dată de polițist, poate obține desființarea ei în instanță. În cazul de față, este clar că șoferul care a întors sau a derapat a creat o stare de pericol în urma căreia a rezultat accidentul”, ne-a declarat subinspectorul Marius Ghiță. Omul legii spune că a întâlnit nenumărate astfel de situații, în care șoferi păgubiți sunt refuzați la plată de firmele de asigurări din tot felul de motive puerile, care nu au nicio legătură cu legislația rutieră. „Îmi amintesc că a venit un șofer și s-a plâns că el oprise mașina pe partea dreaptă a drumului, când a venit unul și a intrat în el. Șoferul celălalt și-a recunoscut vina, au mers îm-preună la firma de asigurări, pentru ca apoi să primească o scrisoare că i se refuză plata daunelor deoarece în momentul producerii impactului el era staționat neregulamentar, așa că este culpă comună. I-am explicat că nu are nicio treabă una cu alta și că nu este vinovat de producerea accidentului și l-am îndemnat să se adreseze instanței”, a mai adăugat Marius Ghiță. Aceiași părere a exprimat și inspectorul Ciprian Sobaru, șeful Poliției Rutiere pe Municipiul Constanța. „Eu zic că este prea pe față ce încearcă să facă cei de la asigurări. Poate este o greșeală, au încurcat dosarele și au răspuns la altă solicitare. Dar nu mă mai miră nimic. Și înainte procedau la fel, chiar dacă un polițist făcea constarea. Am avut cazuri în care inspectorul de la asigurări a refuzat dosare la plată, chiar dacă polițistul îi dăduse dreptate. Pur și simplu a ignorat constatarea noastră și au făcut ei alta. Nu știu ce pregătire au inspectorii ăștia, dar mă gândesc că ar trebui să fie cel puțin la nivelul unui expert tehnic, de fac ei asemenea interpretări. Oricum, primim o grămadă de plângeri de la șoferi la adresa companiilor de asigurări. Că nu vor să îi despăgubească, la fel ca în cazul de față, că întârzie plata către service-uri și nu își pot recupera mașinile, că îi pun să plătească pe ei pentru ca ulterior să nu le mai dea banii în compensare, tot felul de cazuri. Se agață de orice chichiță, numai să nu plătească sau să acorde despăgubiri mult mai mici decât valoarea daunelor înregistrate”, ne-a declarat Ciprian Sobaru. Piese la mâna a doua și întârzieri la plată La începutul anului trecut, Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) atrăgea atenția, printr-un memoriu, că abuzurile companiilor de asigurări auto vor băga în faliment în 2010 aproximativ 30% din service-urile auto. „Problemele cele mai importante vizează relația Service – Asigurator, respectiv abuzuri comise de către companiile de asigurări din cauza legislației inadecvate și incomplete. Aceste abuzurile ale companiilor de asigurări afectează în mod direct și indirect industria de service auto din România, iar în actualul context economic și legislativ, preconizăm falimentul a peste 30% din aceste service-uri”, se arată în memoriul ASSAI. Într-un studiul de caz, asociația a atins patru mari subiecte: 1. Clienții asigurați la Allianz Țiriac Asigurări SA nu beneficiază de garanția pentru piesele înlocuite în sistemul de decontare directă cu service-ul auto; 2. Allianz Țiriac Asigurări SA refuză să deconteze materialele care privesc segmentul de vopsitorie auto; 3. Carpatica Asig SA recomandă service-urilor auto utilizarea pieselor la mâna a doua în efectuarea reparațiilor auto; 4. Carpatica Asig SA înregistrează mari întârzieri la plata către service-urile auto. Pe fondul menținerii acestei situații dar și pentru că tarifele RCA au crescut, ASSAI a organizat, ieri, în capitală, un miting de protest. Reprezentanții asociației reclamă faptul că tarifele la asigurarea obligatorie auto au crescut de 4 ori în ultimii 5 ani, iar acest lucru „se întâmplă cu complicitatea CSA prin reglementări și legi permisive”. ASSAI susține că, din cauza crizei, a măsurilor luate, dar și a complicității CSA, 20% dintre service-urile auto independente și-au închis activitatea în ultimul an iar peste 10.000 de oameni au rămas fără loc de muncă.