"Abuzul în serviciu, fapta prezumtivă de care sunt acuzat, nu înseamnă corupție"

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a dat publicității, miercuri, o declarație de presă în care solicită să-i fie respectat, în spațiul public, dreptul la prezumția de nevinovăție, subliniind totodată că abuzul în serviciu, fapta prezumtivă de care este acuzat, nu înseamnă corupție.'Mă adresez dumneavoastră în speranța că deontologia profesională vă permite să prezentați și opinia mea, cel care sunt acuzat, atacat mediatic și arestat preventiv în ciuda faptului că funcția de președinte de Consiliu Județean, sper că nu exclude, în România statului de drept al anului 2014, prezumția de nevinovăție acordată fiecărui cetățean român', se arată în declarația lui Constantinescu.Președintele suspendat al CJ Constanța subliniază, totodată faptul că a revenit singur în țară, din SUA, pentru a se pune la dispoziția justiției, în pofida recomandării grupului de medici care l-au operat și tratat de cancer."Vă reamintesc că, după ce instanțele din România au dispus arestarea mea, în lipsă, în două dosare, cu toate că știau situația mea, din documentele medicale, de necontestat, puse la dispoziție de către avocații care mă reprezintă, am venit în țară liber și nesilit de nimeni. Am făcut acest lucru în ciuda recomandărilor grupului de medici care mă tratau, astfel am considerat că pot suporta un zbor pe distanțe lungi, respectiv din S.U.A. în Europa.El apreciază că, în acest moment, se află din nou "în situația incredibilă din luna august, fiind victima deciziilor contradictorii a instanțelor din România, chiar dacă acestea judecă în baza acelorași documente"."Practic în dosarul de la București, s-a dispus eliberarea mea sub control judiciar, iar în cel de la Constanta sunt arestat !?"—precizează Constantinescu.În declarația sa, Nicușor Constantinescu mai arată că cele două dosare întocmite de procurori sunt deja pe rolul instanțelor de fond, ceea ce nu ar mai justifica menținerea stării de arest preventiv, până la soluționare."Precizez faptul că aceste dosare au fost trimise la instanță și a început judecarea pe fond, încă un motiv pentru care nu văd menținerea stării de arest preventiv, cea mai drastică măsură de acest gen, prevăzută de noul Cod Penal, scrie Agerpres.