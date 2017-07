"ABIA AŞTEPT SĂ AJUNG ÎN CERURI ALĂTURI DE TINE!" / Iubita TÂNĂRULUI UCIS ÎNTR-UN AUTOBUZ DIN CONSTANŢA, mesaj dureros pe FB

"ABIA AȘTEPT SĂ AJUNG ÎN CERURI ALĂTURI DE TINE!" / Iubita TÂNĂRULUI UCIS ÎNTR-UN AUTOBUZ DIN CONSTANȚA, mesaj dureros pe FB

„Lumina ochilor îți eram, ma iubeai și te iubeam in fiecare moment. As scrie un roman despre cât de frumoasa a fost dragostea noastra și vesela, mi-ai înveselit viața cu totul, doar lângă tine voiam sa rămân toată viata. As scrie și as scrie, dar nu reușesc încă sa accept ca este adevărat. As spune lumii întregi ce om minunat am avut alături de mine. Suflețel drag dorul de tine nu îl poate șterge nimeni. Abia aștept sa ajung in ceruri alături de tine”, scrie Anastasia.Între timp, Dumitru Caciandone, suspectul în cazul scandalului din autobuzul RATC din ziua de 10 iulie, în urma căruia Valentin a a decedat, a ajuns sub escorta polițiștilor constănțeni la Tribunalul Constanța, cu propunerea de arestare preventivă.