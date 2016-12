Aberaţii judiciare! Condamnat pe viaţă în Marea Britanie, eliberat la Constanţa

Aberații judiciare! Condamnat pe viață în Marea Britanie, eliberat la Constanța

Sistemul judiciar românesc, supraîncărcat de un volum mare de dosare pe rol, dă rateuri care pot pune în pericol siguranța cetățenilor. Mai mulți bărbați, deși trebuiau să fie în spatele gratiilor și condamnați în mai multe cauze, umblau liberi pe străzile din Constanța.Pe lângă spargeri, tâlhării și agresiuni, unul dintre bărbații neconsiderați de magistrații constănțeni un pericol public a omorât o persoană în Marea Britanie și a bătut un coleg de muncă, acesta decedând ulterior.Cinci bărbați, Joseff Rivas, Marius Stoica, Remus Arvatu, Claudiu Costache și Șenol Amet, cu vârste cuprinse între 27 și 38 de ani, au dat pe data de 14 septembrie 2015 o spargere ca-n filme. Patru dintre bărbați, purtând mănuși în mâini și înarmați cu pistoale, au pătruns într-o locuință din Năvodari ce aparținea unor oameni de afaceri, prin tăierea gardului împrejmuitor al locuinței persoanelor vătămate. Ajunși în casă, cei patru au obligat copiii proprietarilor, prin violențe fizice, să le dea suma de apro-ximativ 100.000 de euro. Cel de-al cincilea bărbat avea rolul să îi transporte la și de la locul comiterii faptelor. În momentul comiterii infracțiunilor, pentru a nu alerta organele de poliție, tâlharii au distrus tele-foanele mobile ale persoanelor vătămate.„Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au documentat activitatea infracțională a cinci bărbați, bănuiți de comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și violare de domiciliu. Cei cinci au fost reținuți pe bază de ordonanțe”, a declarat Alexandra Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.Cei cinci au fost prezentați Judecătoriei Constanța, fiind arestați preventiv pentru 30 de zile.Eliberat după ce a provocat moartea a doi oameni Joseff Rivas, în vârstă de 37 de ani, și-a început activitatea infracțională în aprilie 2008, la Londra. Atunci, în timpul unui jaf, a bătut o persoană până i-a zdrobit fața și a lăsat-o fără suflare. În același an, în timp ce era judecat în Marea Britanie pentru tentativă la omor și jaf, agresorul s-a mutat cu forme legale în România, la Constanța. Aici, Rivas și-a făcut o relație și s-a angajat ca agent de pază. Temperamentul coleric al britanicului a ieșit din nou la suprafață după câteva luni de liniște. În luna iulie, o ceartă s-a transformat într-o corecție dură aplicată unui coleg. În urma altercației, Rivas și-a lovit colegul în cap cu piciorul, iar acesta a căzut inconștient. După lovitură, bărbatul a paralizat și după doi ani a decedat, britanicul adăugând încă o victimă pe listă.Căutat mai multe luni de oamenii legii, Rivas a fost prins în aprilie 2009 și încarcerat, însă magistrații Curții de Apel Constanța nu l-au considerat un pericol public și au înlocuit măsura arestului preventiv cu obligarea de a nu părăsi localitatea. În februarie 2013, a fost condamnat la trei ani de închisoare, dar a fost recent eliberat condiționat, după doi ani ispășiți, pentru… bună purtare. Deși este condamnat la închisoare pe viață în Marea Britanie, Joseff Rivas locuia cu chirie, alături de soție și de fiica sa, pe strada Violetelor din Constanța, una dintre locațiile perchezițiilor efectuate de polițiști.Recidivist urmărit cu focuri de armă, eliberat Remus Vasile Arvatu poate fi considerat un alt exemplu al hibelor sistemului juridic. Cu o bogată activitate infracțională în spate, acest personaj a fost la începutul acestui an în centrul unei urmăriri cu focuri de armă.În timp ce se afla la volanul unui BMW cu numere de Bulgaria, a fost tras pe dreapta pentru un control de polițiștii din Eforie Nord. În loc să oprească, șoferul a călcat accelerația, iar în cadrul urmăririi, oamenii legii au executat 18 focuri de armă în direcția mașinii. Cursa nebună a continuat până în localitatea Lazu, Arvatu intrând de mai multe ori în mașina poliției pentru a o scoate de pe carosabil. În Lazu, „aventura” a luat sfârșit: bărbatul a fost prins de polițiști și reținut pentru 24 de ore. Anul trecut, tânărul a fost eliberat din închisoare după ce a fost condamnat pentru mai multe tâlhării. Interesant este că judecătorii constănțeni l-au cercetat în stare de libertate pe Remus Arvatu, după ce în anul 2007 acesta a atacat cu o bâtă un polițist din Agigea. Ca un deja-vu, și atunci un om al legii a folosit pistolul pentru a-l prinde pe agresor. În 2009, Arvatu a atacat un alt bărbat cu cuțitul pentru două pachete de țigări și o geacă.Cei cinci bărbați implicați în jaful de la Năvodari, inclusiv Joseff Rivas și Remus Vasile Arvatu, au fost prinși în urma a șase percheziții domiciliare făcute de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. După descinderi, oamenii legii au găsit un întreg arsenal de arme albe, cagule, telefoane mobile, dar și un autoturism.„Aceasta este legislația, cu ea lucrăm. Dacă noi, ca societate, credem că trebuie pedepse mai aspre, atunci trebuie să dăm instrumentele potrivite organelor judiciare și magistraților, pentru a lupta cu acest fenomen. Dacă acestea sunt instrumen-tele pe care le avem la îndemână, pe acestea le folosim”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Poliției Municipiului Constanța.