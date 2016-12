A ucis un hoţ prins la furat iar acum îşi riscă libertatea

2

Legi

Legi tampite facute de tampiti. Iata cum trebuia procedat dupa lege : - trebuia sa lasi hotul sa fure si sa te lase in curul gol, dupa care sa te duci la politie sa faci reclamatie, politia dupa cateva luni de cercetari sa trimita dosarul la procuratura si pagubitul sa dea in judecata hotul si dupa alte cateva luni sa inceapa procesul prima infatisare. Dupa 3-4 ani si 20-30 de infatisari judecatorul il pedepseste pe hot cu 300 lei amenda. In sfarsit justitia a facut dreptate si toata lumea e fericita. Cat a durat procesul hotul si-a vazut de treaba lui ,a furat tot ce i-a iesit in cale dar din pacate nu a mai fost prins sa fie dat in judecata si astfel judecatorul a ramas fara obiectul muncii si a ajuns somer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!