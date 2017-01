A susţinut că i-a dat mită poliţistului Marazliu

A susținut că i-a dat mită polițistului Marazliu

Magistrații de la Tribunalul Con-stanța l-au audiat, ieri, pe denunțătorul polițistului George Constantin Marazliu, de la IPJ Neamț, al cărui dosar, în care este acuzat de trafic de influență, a fost strămutat, în urmă cu aproximativ o lună, la Constanța. Ionuț Virgil Moisă (denunțătorul) a susținut în instanță că i-a dat bani lui Marazliu pentru a-și trafica influența pe lângă reprezentanții Institutului de Medicină Legală din Iași. Tot ieri, judecătorii au audiat-o și pe soția inculpatului, care a susținut varianta bărbatului ei, și anume că banii pe care i-a primit polițistul nu reprezentau altceva decât returnarea unui împrumut. Instanța va continua cercetarea judecătorească în acest dosar, la un termen ulterior, prin audierea de martori. Dosarul inspectorului principal George Constantin Marazliu a fost strămutat la instanțele constănțene de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție în luna noiembrie 2009. Cei care au solicitat ca dosarul să fie judecat la altă instanță decât cea din Neamț au fost chiar procurorii DNA, iar unul dintre motive-le pentru care s-a și dispus acest lucru este, din câte se pare, faptul că soția polițistului este președintele Secției penale a Tribunalului Neamț, instanță competentă să judece dosarul respectiv. Potrivit DNA, George Marazliu a fost prins în flagrant, pe 2 noiembrie 2009, în timp ce primea 400 de euro de la denunțătorul Ionuț Virgil Moisă, banii reprezentând ultima tranșă din suma de 700 de euro solicitată în schimbul traficării influenței sale pe lângă reprezentanții Institutului de Medicină Legală Iași. Potrivit procurorilor DNA, în intervalul mai - octombrie 2009, Marazliu, în calitate de ofițer de poliție al IPJ Neamț, ar fi pretins și primit de la un denunțător suma totală de 700 de euro, lăsându-l pe acesta să creadă că are influență pe lângă angajați ai IML Iași, care să procedeze la recalcularea alcoolemiei denunțătorului sub limita ce ar putea atrage răspunderea penală, în condițiile în care acesta fusese trimis în judecată pentru conducere pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală. Audiat la termenele anterioare de judecătorii constănțeni, George Marazliu a spus că suma de bani considerată ca fiind beneficiul lui din traficul de influență ce urma să-l facă nu reprezenta altceva decât un împrumut pe care-l dăduse denunțătorului, el neștiind că acesta din urmă ar avea dosar penal, darămite să-i fi promis că va interveni pentru el pe lângă lucrătorii de la IML Iași. Cu privire la flagrantul realizat de procurorii DNA, Marazliu a spus că a crezut, până în ultimul moment, că este o… glumă. „Eu am scos banii și le-am arătat o parte care era a mea, banii pe care i-am primit de la Moisă, pe care o consideram a fi tot a mea, fiind banii pe care îi dădusem eu împrumut“, a spus polițistul. Ulterior, a constatat în prezența procurorilor că banii erau marcați. „Eu am crezut că este o glumă, un test, dar apoi am fost invitat la Parchet și acolo mi s-a cerut să-mi chem un avocat, pentru că există o ordonanță de reținere pe numele meu“, a mai declarat inspectorul. Vizavi de interceptările convorbirilor dintre el și denunțător, în care îl învăța pe acesta ce și cum să declare în fața judecătorilor și în care îi explica modul în care va interveni pe lângă cei de la IML, polițistul s-a apărat susținând că interceptările sunt trunchiate.