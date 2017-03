"A sunat Ghiţă, indignat că l-a oprit Poliţia" Fost şef de Poliţie, declaraţii surprinzătoare

"A sunat Ghiță, indignat că l-a oprit Poliția" Fost șef de Poliție, declarații surprinzătoare

Ştire online publicată Joi, 30 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Viorel Dosaru a fost audiat de magistrați în dosarul în care este acuzat de luare de mită, trafic de influență, favorizarea făptuitorului, în care mai sunt judecați Sebastian Ghiță și foști șefi din poliție și parchete din Prahova."L-am cunoscut pe Sebastian Ghiță prin prisma activităților sportive pe care le desfășura (n.r. Ghiță a fost patronul echipei de baschet Asesoft Ploiești). Am dezvoltat cu el o relație profesională. Eu asiguram măsuri de ordine la meciurile care se desfășurau. Dacă mă suna și puteam să vorbim, ne întâlneam să vorbim. Băiatul meu juca baschet. Nu am fost niciodată în vacanțe împreună, nu am fost nici la șpriț. Într-o zi, m-a chemat la cafea, m-a întrebat dacă știu de activitățile lui Negulescu (n.r. procurorul care l-a anchetat pe Sebastian Ghiță). I-am zis că nu știu nimic. Nu m-a întrebat despre acel dosar, în special. Sebastian Ghiță nu mi-a cerut informații despre ofițerii care lucrau în acel dosar cu Negulescu", a spus Viorel Dosaru.El a relatat că nu vorbea foarte des la telefon cu Sebastian Ghiță, iar la una din întâlnirile lor Ghiță a venit însoțit de fostul deputat Vlad Cosma.Una din acuzațiile aduse de DNA lui Ghiță se referă la faptul că, în iulie 2012, a fost depistat pe raza localității Bărcănești, județul Prahova, conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat. Procurorii susțin că, la rugămintea lui Ghiță, Viorel Dosaru a intervenit la polițiștii rutieri pentru a nu-i face dosar fostului deputat."Într-o duminică, m-a sunat Ghiță indignat, că l-a oprit Poliția la Bărcănești. Apoi s-a întrerupt brusc. M-am apucat să dau telefoane, să vorbesc cu cei care erau pe DN1. Nu știu ce viteză avea. I-am zis agentului respectiv să ia măsurile legale ce se impun", a spus Viorel Dosarul în legătură cu această acuzație.La acest termen de judecată, avocatul lui Dosaru a solicitat audierea fostului ministru de Interne Petre Tobă, în timp ce avocatul lui Mihail Tudose a cerut audierea fostului premier Victor Ponta.În acest dosar, Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată pe 28 iunie 2016 pentru două infracțiuni de dare de mită, cumpărare de influență, spălare de bani, șantaj, două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și conducerea unui vehicul fără permis, scrie Agerpres.