A sărit în faţa maşinii

1

Salomeea Maria - accident 21 iulie 2011

Ba sunt mari complicații în cazul accidentului Salomeei-Maria, mama mea. Șoferul n-a fost de vină, adevărat. Alaltăieri și astăzi 2 operații pe creier de câte 3 ore. Ne rugăm să rămână în viață. Ar trebui să se facă totuși ceva pe litoral. Șoferii nu dau nicăieri prioritate pietonilor, nici măcar la intersecții și semafoare. De ex. la Fantazio, fostul Pod de la butelii (viitorul Cora), plaja Modern (unde nu-i nici azi semafor etc.). Se conduce ca-n codru. Și am landoul cu mine.