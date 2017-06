A procedat corect sau nu poliţistul în "cazul Boureanu"? Controverse generate de o legislaţie ambiguă

A procedat corect sau nu polițistul în "cazul Boureanu"? Controverse generate de o legislație ambiguă

Cât de respectată mai este Poliția Română și ce siguranță pot avea cetățenii, când nici măcar agenții nu sunt siguri că legea este de partea lor? Aceste întrebări aparțin unor polițiști și vin pe fondul evenimentelor din ultima perioadă, cel mai concludent fiind cazul Boureanu. A procedat sau nu conform legii polițistul și de ce a fost nevoie să se ajungă la lovituri de pumni când situația putea fi rezolvată cu o simplă încătușare? Ce riscă polițistul după ce l-a făcut KO pe fostul deputat Cristian Boureanu Sunt întrebări puse de foarte mulți cetățeni, împărțiți în două tabere, la care au răspuns reprezentanții a două sindicate importante care apără interesele polițiștilor.Cu toate că legea care prevede procedurile de intervenție ale polițiștilor este una interpretabilă, procedura de imobilizare a persoanelor îi oferă dreptate polițistului Andrei Ovidiu pentru modul în care a intervenit. Mai exact, în lege este stipulat faptul că se pot aplica și lovituri cu pumnul, mâinile și picioarele pentru înfrângerea acțiunilor agresive și imobilizarea persoanelor turbulente. De asemenea, tot în procedura de imobilizare a persoanelor este prevăzut că nu este necesară somația în cazul în care polițistul este atacat prin surprindere sau integritatea corporală sau viața vreunei persoane este pusă în pericol imediat.Deseori tindem să comparăm reacția și modul de acțiune al polițiștilor în diferite cazuri, cel mai recent fiind cel cu Boureanu, cu procedurile polițiștilor din străinătate, în special cei din SUA. Astfel, în mentalul colectiv se implementează repede ideea că oamenii legii din România ar fi incompetenți sau că nu ar avea ce căuta în această meserie, spre deosebire de omologii lor străini. Este o abordare total greșită, iar problema ar trebui privită mai în ansamblu, plecând chiar de la vârful instituțiilor.Astfel, putem observa că, încă din anul 2002, Statutul polițistului, care reglementează profesia de polițist, nu a mai suferit nicio schimbare sau adaptare pentru vremurile din prezent. Asta înseamnă că ori de câte ori va apărea o situație ieșită din comun, majoritatea polițiștilor vor fi confuzi prin prisma unei legi ambigue. De frică că vor răspunde penal sau chiar își vor pierde meseria, agenții acționează haotic, în lipsa unei proceduri bine stabilite.„În opinia mea, polițistul a acționat corect și în limitele legale. Din punct de vedere juridic, agentul a acționat legal. Avem o problemă atât în reglementare, cât și în aplicarea procedurilor. Am solicitat public MAI și IGPR să emită norme clare în care să avem reguli bine definite și foarte bine structurate pentru intervențiile de acest gen, astfel ca fiecare cetățean să știe ce îl așteaptă dacă refuză legitimarea sau conducerea la sediu. Reglementarea este precară și a generat această stare de confuzie în aplicare. Polițiștii acționează haotic, de multe ori, tocmai din cauza acestei reglementări precare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.Făcând parte tot din ciclul legi proaste și de neînțeles, o altă anomalie este reprezentată de lipsa pregătirii tehnico-tactice a polițiștilor. Polițiștii efectuează această pregătire doar pe perioada școlii, iar când intră în câmpul muncii, pregătirea tehnico-tactică este înlocuită doar de o simplă semnătură prin care agenții spun că au făcut antrenamente, iar IGPR se preface că într-adevăr oamenii legii s-au pregătit, deși ambele părți știu că antrenamentele n-au avut loc niciodată.„Există o lipsă a pregătirii tehnico-tactice a polițiștilor. Instituția nu asigură cadrul pentru ca polițistul să fie bine pregătit. Am făcut acum 20 de ani la școală și atât. Deși legea spune că polițiștii au datoria ca săptămânal să participe șase ore la pregătire, această obligație este doar pe hârtie și în realitate nu are loc. Când văd că polițiștii iau bătaie pe stradă, eu, ca cetățean, încep să-mi fac griji. Dacă un polițist ia bătaie, ce să mai spună un cetățean care nu are la dispoziție armament și nici pregătirea necesară”, ne-a precizat Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Europol Constanța.Potrivit sindicaliștilor, în cazul Boureanu, polițistul a acționat corect, în limitele legale și nu ar trebui să se teamă pentru eventuale pedepse. Totuși, pentru nu a ajunge în situația în care polițiștii bătuți să devină un adevărat fenomen, oamenii legii dau exemplul Angliei, țară în care insultarea sau lovirea unui polițist este cea mai gravă infracțiune. „Din păcate, poziția Poliției Române în acest moment este una vulnerabilă. Din ce în ce mai mulți indivizi prind încredere să înjure, să amenințe și să lovească polițiști, tocmai din cauză că polițiștii nu sunt bine protejați de legislație. Nu trebuie să se ajungă la lovirea polițistului pentru a fi nevoit să treci la folosirea forței sau la încătușare. Spre exemplu, în Anglia, cea mai gravă infracțiune din Codul Penal este insultarea sau lovirea unui polițist. Atunci, normal că ți-e teamă și te gândești că ai putea să stai câțiva ani la închisoare doar dacă jignești un polițist”, a mai adăugat Avasilcăi.