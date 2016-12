A povestit cu lux de amănunte cum a luat două vieţi pentru câţiva litri de vin

Oameni sau bestii?

A povestit cu lux de amănunte cum a luat două vieți pentru câțiva litri de vin

Cei doi tineri care sunt judecați pentru că au omorât cu sânge rece doi bătrâni din Corbu au fost audiați, ieri, de magistrații de la Tribunalul Constanța. Unul dintre ei, care a luat de altfel toată vina asupra sa, a povestit, absolut detașat, cum a luat viețile a doi oameni pentru… doar câțiva litri de vin. Încă înainte de demararea audierii inculpaților, avocatul rudelor victimelor a declarat că acestea se constituie parte civilă în proces cu suma de 500.000 de lei, 200.000 de lei reprezentând daune materiale, iar 300.000 de lei daune morale. Pentru că se preconiza că cei doi inculpați ar avea interese contrare, instanța a dispus audierea celor doi separat. Astfel, Lucian Lică a declarat că, în noaptea de 1 spre 2 august 2009, în jurul orei 23, a plecat în localitatea Corbu, împreună cu Florin Valentin Grădinaru, la un local, pentru a consuma băuturi alcoolice. Și-a povestit, senin, crima „Acolo am consumat alcool, s-a iscat o ceartă și noi am fost dați afară. Ne-am hotărât să mai consumăm alcool, am ajuns în dreptul locuinței victimelor, pe care eu le cunoșteam pentru că aveau caprele la noi la stână” - și-a continuat povestirea, senin, criminalul. „Am intrat în casă, unde am găsit niște vin și niște bani pe o masă. Am continuat să căutăm… La un moment dat, Grădinaru a produs un zgomot, deschizând aragazul ori frigiderul. Prima dată a venit Tache Gherghina. Eu am luat în mână un băț sau o scândură și am lovit-o… În acel moment, Grădinaru a fugit. Apoi l-am auzit pe Tache Stan strigând: «Ajutor! Miliția!», astfel încât am luat un briceag cu care i-am tăiat pe amândoi” - și-a continuat relatarea, pe un ton absolut firesc, Lucian Lică. Pentru că ancheta - chiar și în faza judecătorească -, presupune amănunte, Lică a continuat: „Prima dată l-am înțepat pe Tache Stan de două ori în gât, dar a început să țipe Tache Gherghina, astfel încât l-am lăsat pe acesta și am înțepat-o pe bătrână, probabil prima dată în gât, iar apoi în inimă. Apoi m-am întors la Tache Stan, dar nu l-am mai găsit la locul în care îl lăsasem. M-am luat după dârele de sânge, l-am găsit aproape de grădină, lângă o mașină. Bănuiesc că încerca să se ascundă sub mașină. L-am tras și i-am tăiat gâtul”. Tânărul relata aceste amănunte cutremurătoare ca pe o povestioară lejeră, spusă dimineața, la o cafea; adesea se uita în sala de judecată, înțesată cu oameni, oripilați de ceea ce ascultau. Ba, chiar, la anumite pasaje, individul zâmbea tâmp... A dat foc casei ca să șteargă urmele Lângă boxa sa, aflat la serviciu, un jandarm, privea pierdut, cu ochii triști, acel individ. Era la doar câțiva pași de el… Probabil îi venea să urle de durere… Lică tocmai povestea cum i-a ucis bunicii, cum i-a chinuit, culmea, pentru doar câțiva litri de vin… „După aceea am intrat în casă, pentru a lua sticla de vin și am văzut-o pe Tache Gherghina moartă. Am bănuit că și bătrânul este mort, așa că m-am gândit să dau foc casei” - a continuat individul, în ideea de a șterge urmele. A găsit o sticlă cu spirt, și a împrăștiat focul în toată casa. Lică a susținut că Grădinaru nu a participat la comiterea oribilei fapte și că, atunci când s-au întâlnit, el i-ar fi spus ce a făcut, dar prietenul lui a crezut că glumește. L-a convins arătându-i casa din sat, care ardea… Cel de-al doilea inculpat a susținut că el nu ar fi participat la faptă și că ei au intrat în casa celor doi bătrâni doar pentru a lua ceva de băut, dar el s-a speriat și a fugit. Procesul va continua prin audieri de martori. Crima care a îngrozit localitatea Corbu În dimineața zilei de 2 august 2009, în jurul orei 4, localnicii din comuna Corbu au anunțat pompierii că o casă din localitate a luat foc. Echipa de intervenție a sosit la fața locului în câteva minute și a stins incendiul fără mari probleme. Însă scenele care au urmat au fost cu adevărat înfiorătoare. În una dintre camerele arse a fost descoperit cadavrul carbonizat al unei femei, Gherghina Tache, iar afară, în curte, cu gâtul tăiat, zăcea un bărbat, soțul acesteia, Stan Tache. Pompierii au anunțat imediat poliția, care a deschis o anchetă. Cel mai probabil, spuneau oamenii legii la acel moment, scopul crimei a fost jaful, însă ipoteza părea să se clatine, mai ales după ce în casa victimelor au fost găsiți toți banii, vreo 14.000 lei, iar din locuință nu lipseau alte bunuri de valoare. Victimele, oameni vârstnici, ambele de 85 de ani, nu aveau probleme cu vecinii sau ceva de împărțit cu altcineva. Cu toate acestea, au fost găsiți uciși în casă, cu sânge rece. Cei doi suspecți, Lucian Lică, de 23 ani, din Năvodari, și Florin Valentin Grădinaru, de 28 ani, din Corbu, erau ciobani la o stână din afara localității, având în grijă și caprele victimelor. Bărbații au povestit că în acea noapte au băut la un bar din comună, până au fost dați afară pentru că deranjau ceilalți clienți. Aflându-se în stare de ebrietate, ei nu s-au resemnat că trebuie să plece acasă și, în jurul orei 4, au intrat în curtea soților Tache, cu gândul de a fura ceva de băut. Valentin Grădinaru și Lucian Lică au fost trimiși în judecată pentru omor deosebit de grav, tâlhărie și distrugere.