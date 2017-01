A plecat de-acasă şi nu s-a mai întors

A plecat de-acasă și nu s-a mai întors

Un bărbat despre care nu se mai știe nimic de trei luni a fost dat dispărut de familie de-abia ieri. Astfel, polițiștii Secției 4 au fost sesizați de Florica C., din localitatea Tuzla, că Ioan Cofaru, de 50 de ani, care este cumnatul său, a plecat de-acasă la data de 18 iulie și nu s-a mai întors. El are o înălțime de 1,70 m, greutate 70 kg, păr grizonat, față ovală, ochi căprui, iar ca semn particular, la degetul mare de la mâna dreaptă, avea o cicatrice asemă-nătoare unei intervenții chirurgicale. De asemenea, bărbatul are dantura din partea de sus incompletă, la data dispariției fiind îmbrăcat într-un tricou închis la culoare cu dungi și blugi, având asupra sa cartea de identitate. Cei care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.