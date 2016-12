A omorât un om cu maşina, deşi nu avea permis, apoi a fugit. Prins de poliţişti, eliberat imediat de procurori

A omorât un om cu mașina, deși nu avea permis, apoi a fugit. Prins de polițiști, eliberat imediat de procurori

Un șofer fără permis a accidentat mortal o femeie care traversa strada, după care a fugit. După două zile de căutări, individul a fost identificat și reținut de polițiști. A fost mobilizată o țară întreagă pentru această acțiune.Deznodământul avea însă să fie unul… șocant. Procurorii l-au lăsat să plece nestingherit, fără nicio măsură restrictivă. „Și-a recunoscut fapta”, spuneau procurorii, de parcă acest lucru ar fi șters cu buretele tot răul făcut.„Procurorul nu a propus arestarea preventivă a șoferului, astfel că acesta a plecat acasă liber ca pasărea cerului. Frustrant! Incredibil de frustrant pentru toți cei care au muncit la acest caz. Cam acestea sunt momentele în care simți că cineva își bate joc de munca ta”, era reacția polițistului Marian Godină, cel care a mobilizat întreg Facebook-ul pentru prinderea suspectului.Un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a decis cercetarea în stare de libertate, fără vreo măsură preventivă, a tânărului de 23 de ani care conducea fără permis și a produs un accident mortal după care a fugit. Tânărul, care și-a recunoscut faptele, a fost prins, vineri seară, cu ajutorul informațiilor primite pe Facebook, inclusiv după ce polițistul - scriitor Marian Godină a lansat un apel public pentru ca oamenii care pot da detalii să anunțe Poliția.„Am reușit, măcar pentru o zi, să rupem bariera aia urâtă, care nu ar trebui să existe și care ne separă în două tabere: polițiști și civili. Ieri ați fost polițiști. Și unii chiar foarte buni. Am primit sute de mesaje, de fapt cred că am depășit o mie. Poze, link-uri cu anunțuri auto, fel și fel de indicii. Am citit cu atenție comentariile de la toate distribuirile postării. Peste 2.000 de share-uri. Am găsit un comentariu în care era indicat chiar și un număr de înmatriculare. Am fost în legătură permanentă cu colegul meu de la Brigada Rutieră, care are dosarul în lucru, iar el, la rândul lui, cu colegii aflați la serviciu, în teren. Nu era de serviciu, dar nu a ezitat să se îmbrace, să plece de acasă și să meargă să verifice pista cea mai plauzibilă. Știind că era pe drum spre posibilul autor, iar eu sunt tocmai în Brașov, stăteam ca pe ace și îl rugasem să mă sune și să-mi spună și mie ce face. M-a sunat în scurt timp: «Mariane, l-am găsit, ăsta e!»”, a scris Marian Godină sâmbătă dimineață pe Facebook.Vineri seară, Poliția Rutieră a identificat mașina în spatele unui bloc din zona străzii Mărgeanului, în zona Pieței Rahova din București. Autoturismul are urmele accidentului rutier produs miercuri dimineață. Suspectul, potrivit unor surse din cadrul Poliției Capitalei, are 23 de ani și nu are permis de conducere. El a fost reținut, sâmbătă dimineață, însă eliberat apoi de procurori.