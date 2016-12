A murit tânărul care a provocat accidentul teribil de pe 1 mai

1

Accident 1 Mai

Baiatul asta era bine, l-am vazut la spital, era in salon cu o ruda. Desi operat in multe locuri, era lucid, vorbea, manca, se misca(cu ajutorul unui doctor), dar nu era in coma sau asistat de aparate. In plus de asta stiu ca a fost trimis si acasa dupa o perioada petrecuta in spital de aprox. 3 saptamani. Undeva e o greseala, ori informatiile din stire sunt eronate, ori e vorba de baiatul din dreapta, nu de soferul autoturismului. Poate reveniti cu alte detalii.