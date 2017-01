A murit oftalmologul constănţean Paul Edmond Tudor

3

Ce ne paste pe toti ?...

Toate alimentele din comert contin "otravuri", exista la nivel mondial un plan de reducere urgenta a populatiei globului de la 7 miliarde la 4 miliarde intr-o prima etapa cu masuri de "pace", fara arme sau razboaie, doar cu alimentatia lor de laborator, toate alimentele animale si vegetale sunt contaminatein mod intentionat cu substante foarte toxice care ne provoaca cele mai dubioase boli mortale. Planul de mortalitate internationala este foarte secret si cunoscut de "Guvernul Mondial" care coordoneaza intreaga actune de criminalitate internationala. Exemplul Romaniei e foarte edificator si semnificativ ; in 1989 populatia activa a tarii noastre era de circa 28.000.000 oameni, acum dupa recensamantul populatiei a ajuns la 22.000.000 oameni. Se moare in draci !...la varste incedibil de mici, infarct miocardic, accident vascular cerebral, cancer...la care se adauga suicidul din lipsa locurilor de munca datorita " crizei economice" inventata la nivel mondial, pentru ca grupul celor 9 state puternic industrializate sa-si faca propria lor Terra. Planul de distrugere controlata a populatiei se opreste undeva pe la circa 3 miliarde de oameni, structura mondiala e secreta, cati americani, cati germani, cati rusi, cati chinezi, cati japonezi, cati arabi, cati englezi, cati francezi, cati italieni, cati tigani, cati evrei, cati indieni, cati africani, cati australieni ?...numai ei stiu....si Vaticanul ! Eutanasierea se va accelara si ea prin aprobare la nivel mondial, ne vom cere singuri moartea decat sa suferim durerile cancerului de laborator mondial. O cerere simpla si o aprobare rapida cu injectia letala si totul se va sfarsi pe Pamant pentru noi muritorii de rand, adio viata, adio Dumnezeu. "Ei" nu cred in Dumnezeu si vor muri doar de mana Mantuitorului cand se va intoarce pe Pamant sa refaca noua ordine sociala mondiala. Va fi un nou Adam si o noua Eva de la care va porni totul de la zero. Scheletul "uman" descoperit in 1976 la mina Rosia Montana de 10 metri lungime nu este de pe Terra, si " ei " au mai fost aici sa-i linistesca pe altii care doreau exterminarea populatiei globului pamantesc. CONCLUZIE : Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe domnul doctor care a plecat la doar 61 de ani, doctor fiind, si nu a putut sa se apere in fata "infarctului" provocat de alimentatia nababilor mondiali, gustul alimentelor si al mortii este placut, ca la Mc Donald's...cu cat maninci mai mult cu atat traiesti mai putin, chiar razand ca totul a fost foarte bun si gustos.