A murit la datorie

# Coarda cu care era prins s-a rupt, iar pompierul s-a prăbușit în gol de la aproximativ 15 metri O intervenție de rutină a pompierilor constănțeni s-a transformat, vineri, într-o tragedie. Un pompier cu 12 ani experiență a murit după ce coarda de salvare cu care s-a legat pentru a coborî dintr-un apartament aflat la etajul 6 al unui bloc din zona Casa de Cultură la etajul cinci s-a rupt. Bărbatul s-a prăbușit în gol și s-a zdrobit de caldarâm. Toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă bătrânul în apartamentul căruia se produsese incendiul ar fi deschis ușa pompierilor. Dar el era prea beat ca să facă asta… Totul a început cu un apel disperat al unor oameni care au semnalat, în jurul orei 11,30, că într-un apartament vecin, situat pe bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33, bloc E 19, etaj 5, a izbucnit un incendiu. Două autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea s-au prezentat la fața locului și au încercat să intervină. Ei s-au prezentat, în primă fază, în fața apartamentului pe sub ușa căruia ieșea fum și în care se afla Ipo Șandor, de 65 de ani. Vecinii ne-au povestit că bărbatul a spus că nu poate să deschidă pentru că nu are cheile. „Măi băieți, vedeți că se rupe sfoara!” Astfel stând situația, echipa condusă de plt. maj. Iulian Aru-soaei a hotărât să intervină în apartamentul incendiat coborând cu o cordiță de salvare de la etajul șase la etajul cinci. Potrivit locotenent colonel Gabriel Niculae, trei dintre colegii pompierului au asigurat coarda, iar Iulian a început să coboare. Nu au trecut decât câteva momente și tragedia s-a petrecut. O vecină care privea întreaga operațiune de la un balcon învecinat a apucat să spună la un moment dat „Măi băieți, vedeți că se rupe sfoara!”, dar din nefericire, nimeni nu a mai putut să intervină în ajutorul plutonierului major Iulian Arusoaiei. El s-a prăbușit de la aproximativ 15 metri înălțime… Toată lumea a înmărmurit. Colegii lui i-au sărit imediat în ajutor. Au chemat și Salvarea, care l-a transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța. Dar rănile provocate în urma impactului cu solul i-au fost fatale. Oricât au încercat medicii să îl resusciteze și să îl aducă la viață, pompierul a decedat după aproximativ o jumătate de oră de luptă cu viața. Bătrânul era prea beat ca să le răspunsă pompierilor Abia după aceea, colegii pompierului au spart ușa de la intrarea în apartamentul în care s-a semnalat incendiul. Bătrânul de 65 de ani, Șandor Ipo, i-a întâmpinat. Deși, potrivit vecinilor, el spusese inițial ca nu are chei ca să descuie ușa, pompierii și polițiștii au găsit cheia în ușă, dovadă că omul, intenționat, nu le-a deschis, deși ar fi putut preîntâmpina, astfel, producerea unei tragedii. Șandor, mort de beat, își pusese niște carne într-o tigaie, ca să-și facă de mâncare, dar uitase de ea. Fumul produs de tigaia care înce-puse să ardă a alertat locatarii, care, la rândul lor au anunțat pompierii. Ieri, când l-am vizitat pe bătrân, el ne-a spus, cu limba împleticită: „Am prăjit carne și am adormit”. La întrebarea noastră „De ce nu a deschis?”, el a spus: „Dormeam… Știți, eram și puțin băut…”. Așa era și în momentul în care l-am vizitat noi, iar problema pe care o avea, după toate câte se întâmplaseră, era că lui cine îi va repara ușa?! Procurorii militari au deschis o anchetă Dacă bărbatul ar fi deschis ușa pompierilor, pentru a interveni, nu s-ar fi produs o asemenea tragedie. Dar, totodată, este ciudat că frânghia respectivă, care era nouă, cel puțin așa ne-a declarat locotenent colonel Gabriel Niculae, a cedat așa ușor. Potrivit lui Niculae, „ea trebuie să susțină peste 100 de kilograme fără probleme”. La întrebarea „De ce nu a rezistat?” se va răspunde după ce se vor efectua cercetări amănunțite. Trebuie verificată firma care produce respectivele corzi, dacă cea folo-sită era în garanție, ș.a.m.d. De asemenea, procurorii militari au deschis o anchetă pentru a descoperi cauzele exacte ale producerii evenimentului, dacă au fost respectate toate nor-mele de protecție care trebuie luate în astfel de situații. Plt. maj. Iulian Arusoaei avea 39 de ani, era căsătorit și nu avea copii. El lucra de 12 ani în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța și era cunos-cut, printre colegi, ca un bun prieten. Ieri, conducerea MIRA l-a avansat, post-mortem, pe Iulian Arusoaei la gradul de sublocotenent# Coarda cu care era prins s-a rupt, iar pompierul s-a prăbușit în gol de la aproximativ 15 metri O intervenție de rutină a pompierilor constănțeni s-a transformat, vineri, într-o tragedie. 