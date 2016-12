A murit la 90 de ani, pe holurile Judecătoriei. „Trebuia să moară aici…“

Agitație mare, ieri, la Judecătoria Constanța. Un bărbat în vârstă de 90 de ani a decedat pe holurile instituției. Aurel Vâlcu era o persoană cunoscută acolo, având în vedere meseria pe care a practicat-o zeci de ani. Era un profesionist apreciat de mulți, așadar expertizele sale cântăreau greu în procesele în care i se cereau astfel de lucrări. Ieri, acestuia i s-a făcut brusc rău. Un echipaj SMURD a ajuns imediat la Judecătoria Constanța, însă nu a mai putut face nimic. A fost găsit în stop cardio-respirator și nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate.Cei care l-au cunoscut spun însă că nu avea probleme de sănătate, în ciuda vârstei înaintate. O vecină a acestuia a mers ieri de urgență la Judecătorie, și asta pentru că bărbatul nu are rude apropiate la Constanța. Aceasta spune că așa a fost să fie, să moară acolo, făcându-și meseria: „Era expert contabil. Venea și susținea procese. I s-a făcut rău și atât. Era perfect sănătos. Nu avea nicio problemă. Trebuia să moară aici... Eu am lucrat cu dumnealui. M-a anunțat o soră de a mea și am venit. Nu are pe nimeni aici. Are în București toate rudele. I-am anunțat. Un expert contabil foarte bun…”.Trupul neînsuflețit a fost depus la morgă.