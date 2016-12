A murit electrocutat

Un paznic și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat la locul de muncă. Adrian Păcală, în vârstă de 40 de ani, era angajat al unei firme private de pază și protecție din Portul Constanța. În cursul zilei de duminică, el verifica sigiliile pe un vagon încărcat cu motorină. Practic, vroia să se asigure că hoții nu s-au atins de combustibil. Bărbatul nu a ținut cont de firele de înaltă tensiune iar când le-a atins a fost proiectat direct pe pământ și a murit pe loc. Tragedia s-a petrecut chiar sub ochii unui coleg care a rămas șocat de cele întâmplate. „Am văzut o flamă puternică, am auzit un țipăt și când am întors privirea l-am găsit jos. Era ars pe tot corpul și nu s-a mai putut face nimic”, a spus Valentin Ispas. Colegii spun că bărbatul vorbise cu soția lui la telefon cu numai jumătate de oră înainte de tragedie. Îi spusese că este bine, păzește trenul încărcat cu combustibil și mai are două ore până iese din tură. Cu toate acestea, nu a mai apucat să ajungă acasă. Polițiștii încearcă acum să afle cum a fost posibilă o asemenea tragedie. Cazul a intrat și în atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța. Tragedia vine la două luni de când un alt agent de pază a murit electrocutat tot după ce s-a urcat pe un vagon, dar în triajul Palas.