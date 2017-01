A murit după ce s-a lovit cu capul de butelie

Legiștii au finalizat necropsia cadavrului femeii care a fost găsită moartă în localitatea Nazarcea și asupra căreia existau suspiciuni de crimă. Specialiștii au stabilit că Viorica Ștefancu, de 57 de ani, avea fracturi la baza craniului produse prin cădere. Anchetatorii susțin că este posibil ca femeia, care consuma frecvent alcool, să fi murit după ce a căzut cu capul de butelie. Oamenii legii spun că, deocamdată, nu au probe care să indice că femeia ar fi căzut după ce ar fi fost lovită de concubinul ei. Drept urmare, Ioan Zahariuc nu a fost pus sub acuzare. În cursul zilei de luni, oamenii legii au fost anunțați că Viorica Ștefancu a fost găsită moartă de concubinul ei, Ioan Zahariuc. Bărbatul povestește că în cursul zilei de duminică, femeia a băut peste măsură. „Când dormea, când se trezea și cădea lângă pat sau peste masă. În noaptea de duminică spre luni, a făcut la fel. N-am putut să închid un ochi. Spre dimineață am auzit-o sforăind. Totuși, dimineață, m-am uitat la ea și am văzut că este moartă. L-am anunțat pe șeful meu, iar el a chemat polițiștii. Cred ca a murit din cauza beției. Până acum a fost de trei ori în comă alcoolică”, spune concubinul femeii, Ioan Zahariuc. La fața locului au venit polițiștii, procurorul și medicul legist. Cadavrul femeii avea mai multe urme de violență pe corp, ceea ce a creat suspiciuni că femeia ar fi fost ucisă în bătaie.