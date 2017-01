A lovit un copil cu maşina şi a fugit de la locul accidentului

A lovit un copil cu mașina și a fugit de la locul accidentului

Un copil a fost transportat de urgență la spital după ce a fost lovit de o mașină în localitatea Murfatlar. Șoferul vinovat a abandonat mașina la locul faptei și a fugit. Polițiștii îl caută pe individ. Ieri, în jurul prânzului, un copil a fost lovit de un autoturism Renault Laguna, de culoare vișinie, în localitatea Murfatlar. Imediat după accident, șoferul și pasagerul de pe locul din spate au coborât din mașină și au fugit, făcându-se nevăzuți pe străduțele din oraș. La fața locului a rămas totuși pasagerul de pe locul dreapta față, care le-a declarat însă oamenilor legii că el nu are nicio legătură cu șoferul. Omul fusese în obor și vroia să cumpere mașina de la cei doi indivizi. „Bărbatul ne-a spus că el era cumpărătorul mașinii și, împreună cu șoferul și celălalt suspect, se îndreptau spre Cuza Vodă pentru a vedea actele mașinii”, ne-a precizat un polițist care se ocupă de caz. Oamenii legii îi caută pe cei doi suspecți. Copilul, în vârstă de 11 ani, a ajuns la spital cu numeroase contuzii, cu o plagă la nivelul capului, însă este conștient și nu are fracturi. Medicii îl vor ține sub observație și vor face investigații suplimentare.