A încercat să treacă frontiera conducând beat şi cu permisul suspendat

A încercat să treacă frontiera conducând beat și cu permisul suspendat

Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Vama Veche au identificat trei bărbați români și o tânără din Columbia care au încercat sa ajungă în Bulgaria, fără să efectueze controlul de frontieră. Șoferul român, un tânăr constănțean, conducea sub influența alcoolului și avea permisul de conducere suspendat.În urmă cu două zile, în jurul orei 17.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche s-a prezentat, pe sensul de ieșire din țară, pentru efectuarea formalităților de frontieră, un bărbat care conducea un autoturism marca Peugeot, înmatriculat în România. În autoturism, împreună cu șoferul, mai călătoreau trei pasageri.În momentul în care polițiștii de frontieră i-au solicitat documentele pentru efectuarea controlului de frontieră, șoferul a pornit mașina și a trecut pe lângă toneta de control, fără a prezenta documentele, continuându-și deplasarea spre teritoriul Bulgariei.Imediat, un echipaj mixt format din polițiști de frontieră români și bulgari a pornit la urmărirea autovehiculului, oprindu-l la 400 metri pe teritoriul Bulgariei. Șoferul și pasagerii au fost duși în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche pentru clarificarea situației.În urma controlului documentelor, polițiștii de frontieră au constat că șoferul este român, în vârstă de 22 de ani, domiciliat în municipiul Constanța. De asemenea, pasagerii din autoturism erau doi români, în vârstă de 22 și 26 ani, și o tânără din Columbia, în vârstă de 26 ani.Deoarece șoferul mirosea a alcool, polițiștii de frontieră au solicitat sprijinul unui echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Constanța, pentru a efectua testarea cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,35 mg/l. De asemenea, s-a mai stabilit că șoferul avea permisul de conducere reținut pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.„Am înțeles greșit!“Tânărul a declarat că trecuse frontiera fără efectuarea formalităților deoarece înțelesese greșit semnul făcut de un polițist de frontieră bulgar, crezând că își poate continua deplasarea. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ieșirea din țară prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.