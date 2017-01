A început vacanţa judecătorească!

A început vacanța judecătorească!

Vacanța judecătorească se face simțită și la Palatul Justiției din Constanța. Sălile de judecată sunt mai mult goale de câteva zile, magistrații intrând doar în foarte puține dosare, care se judecă în regim urgență. Până pe 3 septembrie holurile instanțelor vor fi aproape pustii, pentru că magistrații constănțeni au intrat în vacanță. Legea nr. 92/1992, privind organizarea judecă-torească, stabilește modul în care activitatea instanțelor se va desfășura în lunile iulie și august. Potrivit art. 144 din legea menționată, „pentru toate instanțele judecătorești, vacanța anuală este de două luni și are loc în perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an calendaristic”. Din acest motiv, concediile de odihnă cuvenite, potrivit legii, personalului instanțelor se efectuează, de regulă, în cea mai mare parte, în perioada vacanței judecătorești. În orice caz, activitatea de judecată a instanțelor va continua în materie penală, pentru cauzele cu arestați, precum și în cele privind obligațiile de întreținere de orice fel (pensie alimentară), asigurarea dovezilor (autorizații de interceptări sau percheziții), cererile de ordonanță președințială, precum și în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanță. Litigiile de muncă au un program normal, cu termene de maximum zece zile, și asta pentru că legiuitorul a apreciat că astfel de cauze tre-buie analizate de urgență și cu celeritate, deoarece vizează drep-turi de muncă. Tot în legea de organizare judecătorească este precizat că președinții de instanță vor desemna judecătorii care vor constitui completele de judecată în perioada vacanței. Arestații preventiv sau cei cărora le expiră ori le trebuie menținută măsura de arestare vor fi aduși în fața completelor de judecată.Vacanța judecătorească se face simțită și la Palatul Justiției din Constanța. Sălile de judecată sunt mai mult goale de câteva zile, magistrații intrând doar în foarte puține dosare, care se judecă în regim urgență. Până pe 3 septembrie holurile instanțelor vor fi aproape pustii, pentru că magistrații constănțeni au intrat în vacanță. Legea nr. 92/1992, privind organizarea judecă-torească, stabilește modul în care activitatea instanțelor se va desfășura în lunile iulie și august. Potrivit art. 144 din legea menționată, „pentru toate instanțele judecătorești, vacanța anuală este de două luni și are loc în perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an calendaristic”. Din acest motiv, concediile de odihnă cuvenite, potrivit legii, personalului instanțelor se efectuează, de regulă, în cea mai mare parte, în perioada vacanței judecătorești. În orice caz, activitatea de judecată a instanțelor va continua în materie penală, pentru cauzele cu arestați, precum și în cele privind obligațiile de întreținere de orice fel (pensie alimentară), asigurarea dovezilor (autorizații de interceptări sau percheziții), cererile de ordonanță președințială, precum și în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanță. Litigiile de muncă au un program normal, cu termene de maximum zece zile, și asta pentru că legiuitorul a apreciat că astfel de cauze tre-buie analizate de urgență și cu celeritate, deoarece vizează drep-turi de muncă. Tot în legea de organizare judecătorească este precizat că președinții de instanță vor desemna judecătorii care vor constitui completele de judecată în perioada vacanței. Arestații preventiv sau cei cărora le expiră ori le trebuie menținută măsura de arestare vor fi aduși în fața completelor de judecată.