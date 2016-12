A "împuşcat" două infracţiuni dintr-o lovitură

A "împușcat" două infracțiuni dintr-o lovitură

Polițiștii din localitatea constănțeană Mihail Kogălniceanu au oprit în trafic un autovehicul care transporta lemne, pentru un control de rutină. La volanul mașinii se afla Sali M., de 55 de ani.Întrebat de oamenii legii de unde are lemnele, bărbatul nu a ezitat și a recunoscut că le-a furat dintr-o livadă, împreună cu un alt amic. De asemenea, verificările anchetatorilor au scos la iveală că M. Sali nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Mașina plină cu lemne a fost confiscată de oamenii legii pentru continuarea cercetărilor.Polițiștii au întocmit pe numele șoferului și al amicului său dosar penal pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. În plus, Sali M. a „câștigat” și un alt dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie.Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu pentru a stabili împrejurările exacte în care s-au petrecut faptele.